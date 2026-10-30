Президентът на Френската футболна федерация защити Мбапе след скандала с Китай

Президентът на Френската футболна федерация Филип Диало застана зад Килиан Мбапе на фона на разрастващия се скандал между френската звезда и Китай. Капитанът на националния отбор предизвика остра реакция с коментар за бившия китайски лидер Мао Дзедун, когото нарече диктатор по време на участие в подкаста “The Bridge”.

Думите на нападателя предизвикаха недоволство в Китай, а последствията не закъсняха. Няколко китайски компании прекратиха рекламните си партньорства с футболиста, а държавната телевизия спря излъчването на мачове от испанското първенство. Мбапе впоследствие поднесе публично извинение, като призна, че коментарът му е бил неуместен и е засегнал много хора в Китай.

На фона на напрежението Филип Диало изрази подкрепата си към нападателя в интервю за френското издание “Ouest-France”. Според президента на федерацията реакцията е прекалено остра и не смята, че Мбапе е имал намерение да обиди китайския народ или да урони престижа на историческа фигура в страната.

„Видях тази полемика, която според мен е малко прекалена. Не мисля, че Килиан по какъвто и да било начин е искал да навреди на имиджа на китайски лидер, нито да обиди или засегне китайския народ“, заяви Диало.

Ръководителят на френския футбол подчерта, че Мбапе вече е обяснил контекста на изказването си и се е извинил. Затова според него е време случаят да бъде приключен, за да може футболистът да се съсредоточи върху изявите си с Реал Мадрид и националния отбор.

„Надявам се, че тази полемика няма да продължи. Килиан обясни много добре контекста, в който направи коментара си, и поднесе извиненията си. Смятам, че трябва да оставим нещата дотук, за да може да продължи сезона си при най-добрите възможни условия“, добави президентът на ФФФ.

Междувременно Реал Мадрид и ръководството на Ла Лига също предприеха действия за овладяване на ситуацията. Скандалът обаче вече има реални последици за търговските партньорства на Мбапе и присъствието на испанския футбол на китайския пазар.