Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Президентът на Френската футболна федерация защити Мбапе след скандала с Китай

Президентът на Френската футболна федерация защити Мбапе след скандала с Китай

30 Октомври, 2026 16:34 603 3

  • френската футболна федерация-
  • филип диало-
  • килиан мбапе-
  • скандал-
  • китай-
  • националния отбор-
  • китайски лидер-
  • мао дзедун-
  • диктатор-
  • the bridge

Филип Диало определи реакцията срещу нападателя на Реал Мадрид като прекомерна

Президентът на Френската футболна федерация защити Мбапе след скандала с Китай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Президентът на Френската футболна федерация Филип Диало застана зад Килиан Мбапе на фона на разрастващия се скандал между френската звезда и Китай. Капитанът на националния отбор предизвика остра реакция с коментар за бившия китайски лидер Мао Дзедун, когото нарече диктатор по време на участие в подкаста “The Bridge”.

Думите на нападателя предизвикаха недоволство в Китай, а последствията не закъсняха. Няколко китайски компании прекратиха рекламните си партньорства с футболиста, а държавната телевизия спря излъчването на мачове от испанското първенство. Мбапе впоследствие поднесе публично извинение, като призна, че коментарът му е бил неуместен и е засегнал много хора в Китай.

На фона на напрежението Филип Диало изрази подкрепата си към нападателя в интервю за френското издание “Ouest-France”. Според президента на федерацията реакцията е прекалено остра и не смята, че Мбапе е имал намерение да обиди китайския народ или да урони престижа на историческа фигура в страната.

„Видях тази полемика, която според мен е малко прекалена. Не мисля, че Килиан по какъвто и да било начин е искал да навреди на имиджа на китайски лидер, нито да обиди или засегне китайския народ“, заяви Диало.

Ръководителят на френския футбол подчерта, че Мбапе вече е обяснил контекста на изказването си и се е извинил. Затова според него е време случаят да бъде приключен, за да може футболистът да се съсредоточи върху изявите си с Реал Мадрид и националния отбор.

„Надявам се, че тази полемика няма да продължи. Килиан обясни много добре контекста, в който направи коментара си, и поднесе извиненията си. Смятам, че трябва да оставим нещата дотук, за да може да продължи сезона си при най-добрите възможни условия“, добави президентът на ФФФ.

Междувременно Реал Мадрид и ръководството на Ла Лига също предприеха действия за овладяване на ситуацията. Скандалът обаче вече има реални последици за търговските партньорства на Мбапе и присъствието на испанския футбол на китайския пазар.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    7 0 Отговор
    африканците трябва да се подкрепят

    16:37 30.10.2026

  • 2 Позор!

    3 0 Отговор
    В тази Африканция, французите са малцинство!

    16:45 30.10.2026

  • 3 когато силата ти не е в говоренето

    0 0 Отговор
    и мисленето , то говори колкото може по малко , особено публично

    17:37 30.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове