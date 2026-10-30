Контузия във врата спря Елена Рибакина в Токио

Световната №1 Елена Рибакина прекрати участието си на турнира от категория WTA 500 в Токио заради здравословен проблем. Казахстанската тенисистка трябваше да излезе на корта в четвъртфиналите срещу канадката Лейла Фернандес, но болки и възпаление във врата я принудиха да се оттегли от надпреварата.

27-годишната Рибакина, която си гарантира завършването на сезона на първо място в световната ранглиста, обясни причините за решението си с обръщение към феновете. Шампионката от тазгодишните издания на Australian Open и US Open изрази съжаление, че няма да може да продължи участието си в японската столица.

„Скъпи фенове, много съжалявам да обявя, че трябва да се откажа от следващия си мач. За жалост имам възпаление и болка във врата, които влияят на способността ми да играя на най-високото си ниво. Това е много трудно решение, тъй като обичам да играя тук и винаги оценявам невероятната подкрепа на феновете. Надявам се да се върна догодина. Благодаря на всички за разбирането и подкрепата“, заяви тенисистката.

Отказването на Рибакина осигури място на полуфиналите за Лейла Фернандес, която продължава напред без да изиграе четвъртфиналния си двубой.

Следващата съперничка на канадката ще бъде Камила Рахимова от Узбекистан. Тя си осигури място сред най-добрите четири след успех над австралийката Мая Джойнт със 7:5, 5:7, 6:1.