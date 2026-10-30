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Мечки превзеха трибуните и прекъснаха колежански футболен мач в САЩ

Мечки превзеха трибуните и прекъснаха колежански футболен мач в САЩ

30 Октомври, 2026 17:39 554 0

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  • beer delay

„Bear delay“ стана хит в социалните мрежи

Мечки превзеха трибуните и прекъснаха колежански футболен мач в САЩ - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Необичаен и изключително куриозен инцидент прекъсна за кратко футболната среща между женските колежански отбори на Уинтроп и Ашвил в САЩ. Двубоят през първото полувреме бе временно спрян, след като около терена изненадващо се появиха няколко мечки, пише gong.bg.

Едно от дивите животни си избра идеална наблюдателна точка за мача точно над една от вратите, друго застана в непосредствена близост до оградата, а край тях бе забелязано и останалата част от „групата“. Според част от присъстващите е ставало дума за майка с две малки хищника, докато според други очевидци общият им брой наоколо е достигал до пет.

„Bear delay“ стана хит в социалните мрежи

Официалният надпис на телевизионния екран „bear delay“ (забавяне заради мечка) бързо обиколи социалните мрежи и развесели зрителите пред екраните. Тъй като думите bear (мечка) и beer (бира) се различават само по една буква, феновете по трибуните и пред телевизорите веднага се пошегуваха, че става дума за съвсем логичното за спортен мач „beer delay“ (забавяне заради бира).

За щастие куриозната пауза не продължи дълго, а след подновяването на играта тимът на Ашвил стигна до крайната победа с 2:1.


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