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Папа Лъв XIV гласува по пощата на изборите в САЩ

Папа Лъв XIV гласува по пощата на изборите в САЩ

30 Октомври, 2026 17:40 461 3

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  • илинойс-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Ватиканът потвърди, че американският папа е изпратил бюлетината си в Чикаго, но не е съобщил за кои кандидати е гласувал

Папа Лъв XIV гласува по пощата на изборите в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV е гласувал по пощата на междинните избори в САЩ, потвърди Ватиканът. Американският папа е изпратил бюлетината си в Чикаго, където е роден и където е регистриран като избирател.

Това е първият потвърден случай, в който действащ папа участва в избори в Съединените щати. Ватиканската пресслужба посочи, че Лъв XIV „е упражнил правото си да гласува като гражданин на Съединените щати, когато е имал право на това“.

„Светият отец изразява убеждението си, че участието в демократичните процеси е както право, така и задължение на гражданите“, се казва в съобщението.

Бюлетината е заявена под рожденото му име

Папата е регистриран като избирател в Илинойс под светското си име Робърт Франсис Превост. Заявлението за получаване на бюлетина по пощата е подадено на 3 октомври. По-късно Ватиканът потвърди, че бюлетината е изпратена в Чикаго.

Не е съобщено за кои кандидати е гласувал Лъв XIV. Избирателната му регистрация е свързана с адрес в Ню Ленокс, в района на Чикаго. Преди да бъде избран за папа, Превост е участвал в американски общи и първични избори.

Ватиканът уточни също, че по време на годините си като свещеник и епископ в Перу Лъв XIV е гласувал, когато е имал право на това.

Какво ще се решава в Илинойс

Междинните избори в САЩ ще се проведат на 3 ноември. В Илинойс избирателите ще определят наследника на оттеглящия се сенатор Дик Дърбин. На изборите ще се реши и дали губернаторът Джей Би Прицкър ще получи нов мандат.

Гласуването на Лъв XIV се случва, след като той беше избран за глава на Католическата църква през май 2025 г. Той е първият американец, заел папския престол.

Папата запази американското си гражданство и продължи да има право да участва във федерални избори, въпреки че живее във Ватикана. Изпращането на бюлетината му превърна личното му гражданско участие в исторически прецедент за Католическата църква.

Източници: news.bg, vaticannews.va, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Със сигурност

    1 0 Отговор
    няма да е за републиканците.

    Коментиран от #3

    17:40 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Със сигурност":

    За рептилите и йезуитите.

    17:55 30.10.2026