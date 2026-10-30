Папа Лъв XIV гласува по пощата на изборите в САЩ

Папа Лъв XIV е гласувал по пощата на междинните избори в САЩ, потвърди Ватиканът. Американският папа е изпратил бюлетината си в Чикаго, където е роден и където е регистриран като избирател.

Това е първият потвърден случай, в който действащ папа участва в избори в Съединените щати. Ватиканската пресслужба посочи, че Лъв XIV „е упражнил правото си да гласува като гражданин на Съединените щати, когато е имал право на това“.

„Светият отец изразява убеждението си, че участието в демократичните процеси е както право, така и задължение на гражданите“, се казва в съобщението.

Бюлетината е заявена под рожденото му име

Папата е регистриран като избирател в Илинойс под светското си име Робърт Франсис Превост. Заявлението за получаване на бюлетина по пощата е подадено на 3 октомври. По-късно Ватиканът потвърди, че бюлетината е изпратена в Чикаго.

Не е съобщено за кои кандидати е гласувал Лъв XIV. Избирателната му регистрация е свързана с адрес в Ню Ленокс, в района на Чикаго. Преди да бъде избран за папа, Превост е участвал в американски общи и първични избори.

Ватиканът уточни също, че по време на годините си като свещеник и епископ в Перу Лъв XIV е гласувал, когато е имал право на това.

Какво ще се решава в Илинойс

Междинните избори в САЩ ще се проведат на 3 ноември. В Илинойс избирателите ще определят наследника на оттеглящия се сенатор Дик Дърбин. На изборите ще се реши и дали губернаторът Джей Би Прицкър ще получи нов мандат.

Гласуването на Лъв XIV се случва, след като той беше избран за глава на Католическата църква през май 2025 г. Той е първият американец, заел папския престол.

Папата запази американското си гражданство и продължи да има право да участва във федерални избори, въпреки че живее във Ватикана. Изпращането на бюлетината му превърна личното му гражданско участие в исторически прецедент за Католическата църква.

Източници: news.bg, vaticannews.va, apnews.com