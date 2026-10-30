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София ще кандидатства за домакинство на кръг от Лигата на нациите през 2028 година

София ще кандидатства за домакинство на кръг от Лигата на нациите през 2028 година

30 Октомври, 2026 16:48 430 2

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Решението е свързано със стратегическото значение на 2028 година за българския национален отбор в стремежа му да спечели квота за Олимпийските игри

София ще кандидатства за домакинство на кръг от Лигата на нациите през 2028 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Управителният съвет на Българската федерация по волейбол одобри София за град, с който БФВ ще кандидатства за домакинство на кръг от Лигата на нациите при мъжете през 2028 година. Предвижда се срещите да се проведат в периода 20-24 май в „Арена София“.

Решението е свързано със стратегическото значение на 2028 година за българския национален отбор в стремежа му да спечели квота за Олимпийските игри. Лигата на нациите е сред турнирите с най-голяма тежест при формирането на световната ранглиста, която има съществено значение за олимпийското класиране. Затова домакинството на кръг от надпреварата в България би дало възможност на националния отбор да играе пред родна публика в ключов за олимпийската квалификация период.

Управителният съвет определи и Бургас за домакин на кръг от Лигата на нациите при мъжете през 2027 година. България ще приеме срещите от втората седмица на турнира, като предвиденият период е 18–27 юни. За провеждането на състезанието се планира увеличаване на капацитета на „Арена Бургас“ от 6300 на 7300 седящи места.

Българска федерация по волейбол продължава своята политика в подпомагането на клубовете в частта с покриване на съдийски такси.

В рамките на обсъжданията Съдийската комисия акцентира върху доброто взаимодействие с президента на федерацията Любомир Ганев и членовете на Управителния съвет, както и върху създадените условия за самостоятелна и конструктивна работа. Представителите на комисията подчертаха значението на тази работна среда за последователното изпълнение на поставените цели и за развитието на съдийската дейност в българския волейбол.


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