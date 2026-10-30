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ЦСКА се завръща на „Българска армия“ с празнична програма и специални изненади за феновете

ЦСКА се завръща на „Българска армия“ с празнична програма и специални изненади за феновете

30 Октомври, 2026 15:52 576 2

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Вратите на стадиона ще бъдат отворени още в 16:30 часа

ЦСКА се завръща на „Българска армия“ с празнична програма и специални изненади за феновете - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА обяви подробностите около организацията за предстоящия двубой със Славия от 14-ия кръг на Първа лига. Срещата ще бъде историческа за „червените“, тъй като тимът отново ще играе на своя стадион – обновената „Българска армия“.

Последният мач на армейците на старото съоръжение се проведе през декември 2023 година. След това започна мащабна реконструкция, която промени изцяло облика на клубния дом.

Двубоят със Славия е насрочен за 19:30 часа, а главен съдия ще бъде Радослав Гидженов. Вратите на стадиона обаче ще бъдат отворени още в 16:30 часа, за да могат привържениците да заемат местата си и да се потопят в атмосферата на дългоочакваното завръщане.

Празничната програма, подготвена от клуба съвместно със Сектор „Г“, ще започне в 17:30 часа. За тези, които няма да имат възможност да присъстват на стадиона, събитието ще бъде излъчвано на живо в официалния YouTube канал на ЦСКА.

От ръководството представиха и част от храните и напитките, които ще бъдат достъпни за феновете на трибуните. Менюто ще включва безалкохолна бира, пуканки, салати, бургери, пържени картофи и други предложения.

Така ЦСКА се подготвя за специална футболна вечер, която ще отбележи новата глава в историята на „Българска армия“.


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