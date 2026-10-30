КАС отвори пътя за завръщането на Русия в международния хокей

Руските национални отбори по хокей на лед получиха възможност отново да участват в международни състезания. Спортният арбитражен съд (КАС) в Лозана се произнесе в полза на Руската федерация по хокей на лед, обжалвала решението за продължаване на отстраняването на представителните състави.

Така мъжкият национален тим на Русия ще може да се включи в Световното първенство в Германия през май 2027 година. Женският отбор също получава право на участие в световния шампионат, който ще се проведе в Канада през ноември същата година.

Руските национални гарнитури бяха извадени от международните турнири след началото на войната в Украйна през февруари 2022 година. Оттогава участието им в състезанията под егидата на международните спортни организации беше ограничено.

Решението на КАС идва на фона на разминаване в позициите на Международния олимпийски комитет (МОК) и Международната федерация по хокей на лед (IIHF). Докато олимпийската организация предприе стъпки към допускане на руски спортисти обратно в международния спорт, IIHF запази ограниченията за руските национални отбори през 2026 и 2027 година, позовавайки се на съображения за сигурността.

Руската федерация по хокей на лед оспори тази позиция пред арбитражния съд в Лозана и получи благоприятно решение. Сега предстои да стане ясно как то ще бъде приложено на практика и при какви условия руските състави ще се завърнат на световната сцена.