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КАС отвори пътя за завръщането на Русия в международния хокей

КАС отвори пътя за завръщането на Русия в международния хокей

30 Октомври, 2026 19:29 457 3

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Националните отбори получиха зелена светлина

КАС отвори пътя за завръщането на Русия в международния хокей - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Руските национални отбори по хокей на лед получиха възможност отново да участват в международни състезания. Спортният арбитражен съд (КАС) в Лозана се произнесе в полза на Руската федерация по хокей на лед, обжалвала решението за продължаване на отстраняването на представителните състави.

Така мъжкият национален тим на Русия ще може да се включи в Световното първенство в Германия през май 2027 година. Женският отбор също получава право на участие в световния шампионат, който ще се проведе в Канада през ноември същата година.

Руските национални гарнитури бяха извадени от международните турнири след началото на войната в Украйна през февруари 2022 година. Оттогава участието им в състезанията под егидата на международните спортни организации беше ограничено.

Решението на КАС идва на фона на разминаване в позициите на Международния олимпийски комитет (МОК) и Международната федерация по хокей на лед (IIHF). Докато олимпийската организация предприе стъпки към допускане на руски спортисти обратно в международния спорт, IIHF запази ограниченията за руските национални отбори през 2026 и 2027 година, позовавайки се на съображения за сигурността.

Руската федерация по хокей на лед оспори тази позиция пред арбитражния съд в Лозана и получи благоприятно решение. Сега предстои да стане ясно как то ще бъде приложено на практика и при какви условия руските състави ще се завърнат на световната сцена.


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  • 1 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    2 1 Отговор
    И това ако не промяна на световния ред Zдраве му кажи..

    19:32 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Точен

    1 0 Отговор
    А САЩ и Израел защо са допуснати? За украйна не говорим, там е чист фашизъм.

    19:59 30.10.2026

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