Обявиха програмата за 1/8 финалите за Купата на България

Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп утвърди програмата за 1/8 финалите на Sesame Купа на България, като при изготвянето ѝ са съобразени както натовареният график на българските клубове, участващи в европейските клубни турнири, и техните желания, така и невъзможността двете срещи в София да се проведат в рамките на един ден.
Ето извадена програмата за 1/8-финалите за Sesame Купа на България:
ПЕТЪК, 11.12.2026
- 18:00 Арда - Хебър
СЪБОТА, 12.12.2026
- 13:30 Дунав - Локомотив София
- 16:30 Черно море - Локомотив Пловдив
НЕДЕЛЯ, 13.12.2026
- 12:00 Спартак Варна - Добруджа
- 15:00 ЦСКА 1948 - Ботев Враца
- 18:00 Локомотив ГО - Ботев Пловдив
ПОНЕДЕЛНИК, 14.12.2026
- 18:00 Славия - ЦСКА
ВТОРНИК, 15.12.2026
- 18:00 Левски - Лудогорец
Всички мачове ще бъдат излъчвани по Диема спорт.
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