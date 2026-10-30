Обявиха програмата за 1/8 финалите за Купата на България

Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп утвърди програмата за 1/8 финалите на Sesame Купа на България, като при изготвянето ѝ са съобразени както натовареният график на българските клубове, участващи в европейските клубни турнири, и техните желания, така и невъзможността двете срещи в София да се проведат в рамките на един ден.

Ето извадена програмата за 1/8-финалите за Sesame Купа на България:

ПЕТЪК, 11.12.2026

18:00 Арда - Хебър

СЪБОТА, 12.12.2026

13:30 Дунав - Локомотив София

16:30 Черно море - Локомотив Пловдив

НЕДЕЛЯ, 13.12.2026

12:00 Спартак Варна - Добруджа

15:00 ЦСКА 1948 - Ботев Враца

18:00 Локомотив ГО - Ботев Пловдив

ПОНЕДЕЛНИК, 14.12.2026

18:00 Славия - ЦСКА

ВТОРНИК, 15.12.2026

18:00 Левски - Лудогорец

Всички мачове ще бъдат излъчвани по Диема спорт.