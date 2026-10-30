Шамил Мамедов остана на крачка от медал за България на световното първенство в Астана

Българският национал Шамил Мамедов завърши на пето място в категория до 65 килограма свободен стил на световното първенство по борба в Астана. Състезателят не успя да спечели бронзовото отличие, след като отстъпи с 4:5 точки на иранеца Рахман Амузадхалили, сребърен медалист от Олимпийските игри в Париж.

Така Мамедов приключи участието си в шампионата с актив от три победи и две загуби, оставайки съвсем близо до място на почетната стълбичка.

Срещата за бронза започна трудно за натурализирания българин. Още с първия сигнал Амузадхалили предприе бърза атака и успя да избута Мамедов извън очертанията на тепиха. Иранецът повтори това действие малко по-късно и натрупа аванс от 2:0 още в началните секунди.

24-годишният борец от Иран демонстрира добър контрол в схватката, използвайки умело дясната си ръка, за да ограничи възможностите на българския национал. Така той запази преднината си до края на първата част.

Амузадхалили започна активно и след подновяването на борбата, като добави още една точка към актива си. Мамедов обаче не се отказа и отговори с отлично проведена атака. Националът ни хвана левия крак на съперника си, реализира две точки за събаряне и още две при последвалото обръщане.

В решаващия момент обаче иранецът също успя да вземе две точки, с което съхрани минималното си предимство. Така Рахман Амузадхалили стигна до победата с 5:4 и си осигури бронзовия медал, а Шамил Мамедов остана пети в крайното класиране.