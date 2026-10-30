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Ливърпул и Реал Мадрид подготвят мащабна размяна?

Ливърпул и Реал Мадрид подготвят мащабна размяна?

30 Октомври, 2026 17:57 994 1

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Камавинга може да поеме към „Анфийлд“

Ливърпул и Реал Мадрид подготвят мащабна размяна? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ливърпул може да се възползва от ситуацията в Реал Мадрид и да осъществи сериозна трансферна сделка с испанския гранд, която евентуално да включва размяна на футболисти. Подобен сценарий се обсъжда все по-активно в английските спортни издания на фона на очакваните промени в състава на двата клуба.

Халфовата линия на мърсисайдци изглежда изправена пред ново преструктуриране през следващата година. Райън Гравенберх и Доминик Собослай вече обвързаха бъдещето си с клуба чрез дългосрочни договори, но положението около Алексис Мак Алистър остава по-неясно. Според информации на Sky Sports аржентинският национал все още не е подписал нов дългосрочен контракт, което поражда спекулации за евентуалното му напускане.

Интерес към полузащитника проявява Реал Мадрид, като се очаква испанският клуб да обмисли отправянето на оферта. Привличането на нов футболист обаче може да наложи освобождаването на място в и без това наситената с качество халфова линия на „кралете“.

Именно тук може да се появи възможност за Ливърпул. Един от футболистите, които биха могли да попаднат в полезрението на английския клуб, е Едуардо Камавинга. Французинът беше свързван с напускане на „Сантяго Бернабеу“ през лятото, а въпреки безспорните си качества не винаги получава очакваното игрово време. Сериозната конкуренция в средата на терена, включително присъствието на Орелиен Чуамени, усложнява ситуацията му.

Междувременно продължават и спекулациите около евентуалното завръщане на Трент Александър-Арнолд в Ливърпул. Според появилите се през последните дни информации защитникът може изненадващо да се върне на „Анфийлд“ още през зимния трансферен прозорец.

Засега евентуална размяна между Ливърпул и Реал Мадрид остава на ниво спекулации, но ситуацията около Мак Алистър и Камавинга може да отвори интересни възможности за двата европейски гранда.


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  • 1 Сатана Z

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    И на чие място ще играе Тренд Александър,на Араухо? Шегувате се.

    18:10 30.10.2026

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