Президентът предлага форум за сигурността в Черно море

Президентът Илияна Йотова предлага форум за сигурността в Черно море с участието на шестте държави, които граничат с него – България, Румъния, Турция, Грузия, Украйна и Русия. Целта е да бъде постигнат мораториум върху бойните действия в басейна и да се гарантира свободното и безопасно корабоплаване.

Предложението е отправено по време на среща с представители на Европейския парламент в президентската институция. Делегацията включва представители на Австрия, Германия и Полша и е в България по покана на евродепутатите Андрей Новаков и Емил Радев. Посещението е свързано със ситуацията в Черно море на фона на зачестилите атаки с дронове.

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По време на разговора президентът подчерта усилията на България да постави сигурността на Черноморския регион в дневния ред на Европейския съюз и НАТО. По думите ѝ страната търси по-тясна координация и с Румъния и Турция.

Основна тема са били военните действия в Украйна и отражението им върху икономическите и социалните системи в Европа. Йотова се обяви против войната на изтощение и настоя Европа да участва по-активно в преговорния процес със собствено предложение за мир.

„България има възможността да бъде активен участник в този процес. Страната ни е географски близо до конфликта, има исторически връзки с двете страни в него и трябва да участва в търсенето на решение за постигането на траен и устойчив мир“, заяви Илияна Йотова.

Тя посочи като пример дипломатическите усилия на Финландия и Норвегия, чиито лидери са разговаряли по телефона с руския президент в опит да насърчат деескалацията.

По време на срещата е изразена обща позиция, че Европейският съюз трябва да засили и по-добре да координира сътрудничеството си в областта на отбраната и сигурността. Йотова заяви, че след ударите в изключителната икономическа зона на България помощта е дошла от НАТО, а не от Европейския съюз.

„След ударите в изключителната икономическа зона на България помощта дойде от НАТО, не от ЕС“, посочи президентът.

Според нея са необходими по-добри технологични възможности за наблюдение и реакция при непосредствени заплахи в Черно море.

Обсъдена е и енергийната сигурност на Европа. Йотова подчерта значението на интерконектора между газопреносните мрежи на България и Гърция, както и на Вертикалния газов коридор за доставки на природен газ към Югоизточна, Източна и Централна Европа. Българската част от коридора е завършена. Като перспектива президентът посочи и планирания коридор за зелена енергия между Азербайджан, Грузия, Турция и България.