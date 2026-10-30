Президентът предлага форум за сигурността в Черно море

Президентът Илияна Йотова предлага форум за сигурността в Черно море с участието на шестте държави, които граничат с него – България, Румъния, Турция, Грузия, Украйна и Русия. Целта е да бъде постигнат мораториум върху бойните действия в басейна и да се гарантира свободното и безопасно корабоплаване.
Предложението е отправено по време на среща с представители на Европейския парламент в президентската институция. Делегацията включва представители на Австрия, Германия и Полша и е в България по покана на евродепутатите Андрей Новаков и Емил Радев. Посещението е свързано със ситуацията в Черно море на фона на зачестилите атаки с дронове.
По време на разговора президентът подчерта усилията на България да постави сигурността на Черноморския регион в дневния ред на Европейския съюз и НАТО. По думите ѝ страната търси по-тясна координация и с Румъния и Турция.
Основна тема са били военните действия в Украйна и отражението им върху икономическите и социалните системи в Европа. Йотова се обяви против войната на изтощение и настоя Европа да участва по-активно в преговорния процес със собствено предложение за мир.„България има възможността да бъде активен участник в този процес. Страната ни е географски близо до конфликта, има исторически връзки с двете страни в него и трябва да участва в търсенето на решение за постигането на траен и устойчив мир“, заяви Илияна Йотова.
Тя посочи като пример дипломатическите усилия на Финландия и Норвегия, чиито лидери са разговаряли по телефона с руския президент в опит да насърчат деескалацията.
По време на срещата е изразена обща позиция, че Европейският съюз трябва да засили и по-добре да координира сътрудничеството си в областта на отбраната и сигурността. Йотова заяви, че след ударите в изключителната икономическа зона на България помощта е дошла от НАТО, а не от Европейския съюз.„След ударите в изключителната икономическа зона на България помощта дойде от НАТО, не от ЕС“, посочи президентът.
Според нея са необходими по-добри технологични възможности за наблюдение и реакция при непосредствени заплахи в Черно море.
Обсъдена е и енергийната сигурност на Европа. Йотова подчерта значението на интерконектора между газопреносните мрежи на България и Гърция, както и на Вертикалния газов коридор за доставки на природен газ към Югоизточна, Източна и Централна Европа. Българската част от коридора е завършена. Като перспектива президентът посочи и планирания коридор за зелена енергия между Азербайджан, Грузия, Турция и България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
19:49 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гробар
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мораториум ама ужким корабите със зърно караха оръжие за Украйна. Йотова Путин за идиот ли го има?
19:52 30.10.2026
4 Лявата топка на Племенния Вожд
Коментиран от #11
19:54 30.10.2026
5 Овчар
19:56 30.10.2026
6 О, Морес
19:58 30.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Слуги
Бойо и
Пеев
Коментиран от #13
20:00 30.10.2026
10 След дъжд
20:04 30.10.2026
11 Хихи!
До коментар #4 от "Лявата топка на Племенния Вожд":Бълнуваш, че си вожд.
Много комплксарско от твоя страна.
20:05 30.10.2026
12 Алооо
Подлоги жалки.
20:05 30.10.2026
13 Саааа
До коментар #9 от "Слуги":Факти-те
20:06 30.10.2026