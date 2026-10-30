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Президентът предлага форум за сигурността в Черно море
  Тема: Украйна

Президентът предлага форум за сигурността в Черно море

30 Октомври, 2026 19:48 385 13

  • черно море-
  • илияна йотова-
  • сигурност-
  • украйна-
  • корабоплаване

Инициативата включва шестте държави, които граничат с морето, и цели мораториум върху бойните действия

Президентът предлага форум за сигурността в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова предлага форум за сигурността в Черно море с участието на шестте държави, които граничат с него – България, Румъния, Турция, Грузия, Украйна и Русия. Целта е да бъде постигнат мораториум върху бойните действия в басейна и да се гарантира свободното и безопасно корабоплаване.

Предложението е отправено по време на среща с представители на Европейския парламент в президентската институция. Делегацията включва представители на Австрия, Германия и Полша и е в България по покана на евродепутатите Андрей Новаков и Емил Радев. Посещението е свързано със ситуацията в Черно море на фона на зачестилите атаки с дронове.

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По време на разговора президентът подчерта усилията на България да постави сигурността на Черноморския регион в дневния ред на Европейския съюз и НАТО. По думите ѝ страната търси по-тясна координация и с Румъния и Турция.

Основна тема са били военните действия в Украйна и отражението им върху икономическите и социалните системи в Европа. Йотова се обяви против войната на изтощение и настоя Европа да участва по-активно в преговорния процес със собствено предложение за мир.

„България има възможността да бъде активен участник в този процес. Страната ни е географски близо до конфликта, има исторически връзки с двете страни в него и трябва да участва в търсенето на решение за постигането на траен и устойчив мир“, заяви Илияна Йотова.

Тя посочи като пример дипломатическите усилия на Финландия и Норвегия, чиито лидери са разговаряли по телефона с руския президент в опит да насърчат деескалацията.

По време на срещата е изразена обща позиция, че Европейският съюз трябва да засили и по-добре да координира сътрудничеството си в областта на отбраната и сигурността. Йотова заяви, че след ударите в изключителната икономическа зона на България помощта е дошла от НАТО, а не от Европейския съюз.

„След ударите в изключителната икономическа зона на България помощта дойде от НАТО, не от ЕС“, посочи президентът.

Според нея са необходими по-добри технологични възможности за наблюдение и реакция при непосредствени заплахи в Черно море.

Обсъдена е и енергийната сигурност на Европа. Йотова подчерта значението на интерконектора между газопреносните мрежи на България и Гърция, както и на Вертикалния газов коридор за доставки на природен газ към Югоизточна, Източна и Централна Европа. Българската част от коридора е завършена. Като перспектива президентът посочи и планирания коридор за зелена енергия между Азербайджан, Грузия, Турция и България.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Сигурност за България -НЕУТРАЛИТЕТ.

    Коментиран от #3

    19:49 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гробар

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мораториум ама ужким корабите със зърно караха оръжие за Украйна. Йотова Путин за идиот ли го има?

    19:52 30.10.2026

  • 4 Лявата топка на Племенния Вожд

    2 4 Отговор
    Пълна капитулация на фашистка Европа! Възстановяване на статуквото от преди 1990! Закриване на терористичното нато! Неизбежно е!

    Коментиран от #11

    19:54 30.10.2026

  • 5 Овчар

    1 2 Отговор
    Бъдете актуални и вместо да търкате кажете за протеста в Италия..

    19:56 30.10.2026

  • 6 О, Морес

    0 1 Отговор
    Една проста молба към всички Българи ! Всички,които гласувахте на 19 април,идете в неделя и гласувайте пак ! Иначе 19 април се обезмисля.Ферщейн ?

    19:58 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Слуги

    0 1 Отговор
    На
    Бойо и
    Пеев

    Коментиран от #13

    20:00 30.10.2026

  • 10 След дъжд

    1 0 Отговор
    качулка.

    20:04 30.10.2026

  • 11 Хихи!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лявата топка на Племенния Вожд":

    Бълнуваш, че си вожд.
    Много комплксарско от твоя страна.

    20:05 30.10.2026

  • 12 Алооо

    0 0 Отговор
    И да триете,не можете да промените мнението на хората.
    Подлоги жалки.

    20:05 30.10.2026

  • 13 Саааа

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Слуги":

    Факти-те

    20:06 30.10.2026

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