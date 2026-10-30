Четири мача от Втора лига днес, лидерите гостуват

Четири мача от 14-ия кръг на Втора лига са насрочени за днес. Двата съ-лидера в класирането – ЦСКА II и Вихрен, ще играят като гости, а третият отбор с 25 точки – Черноморец Бургас, ще почива в програмата.

В 14:15 часа Рилски спортист приема Вихрен. Домакините са девети с 19 точки, докато тимът от Сандански е втори с 25 точки. Вихрен влиза в мача след равенство 1:1 с Марек, а Рилски спортист загуби с 1:3 от Берое в предишния кръг.

Половин час по-късно Марек ще посрещне ЦСКА II. Софийският тим е начело с 25 точки и голова разлика плюс 14, а Марек заема 12-ото място с 18 точки. ЦСКА II завърши 3:3 с Янтра в последната си среща, след като изпусна преднина от три гола.

Два мача започват в 17:30 часа

Локомотив Горна Оряховица и Берое ще се срещнат от 17:30 часа. Домакините са осми с 20 точки, а старозагорци са пети с 21. Локомотив спечели с 2:0 срещу Пирин в предишния кръг, докато Берое се наложи с 3:1 над Рилски спортист.

По същото време Пирин Благоевград ще приеме Етър. Благоевградчани са последни в подреждането с една точка, а Етър е 14-и със 17 точки. Домакините загубиха с 0:2 от Локомотив Горна Оряховица в предишния си мач, докато великотърновският тим отстъпи с 1:2 на Спартак Плевен.

Главен съдия на Рилски спортист – Вихрен ще бъде Георги Давидов, а срещата Марек – ЦСКА II е поверена на Петър Димитров. Стоян Арсов ще ръководи Пирин – Етър, докато Красимир Кръстев е назначен за Локомотив Горна Оряховица – Берое.

Кръгът във Втора лига започна с победата на Янтра с 3:0 срещу Хебър. Останалите мачове са разпределени за 31 октомври и 2 ноември, когато ще играят Несебър – Черноморец Бургас, Спортист Своге – Лудогорец II, Добруджа – Фратрия и Монтана – Спартак Плевен.

Източници: istinskifutbol.bg, novinata.bg