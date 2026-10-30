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Над три седмици издирват Пенка Ангелова от Пловдив

Над три седмици издирват Пенка Ангелова от Пловдив

30 Октомври, 2026 22:43 533 5

  • пенка ангелова-
  • пловдив-
  • издирвана жена-
  • мвр-
  • захарна фабрика

76-годишната жена е в неизвестност от 8 октомври. Полицията, близките и доброволци продължават да я търсят

Над три седмици издирват Пенка Ангелова от Пловдив - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над три седмици продължава издирването на 76-годишната Пенка Проданова Ангелова от Пловдив. Жената е в неизвестност от 8 октомври, когато е забелязана за последно около 11:30 ч. в близост до хранителен магазин на ул. „Пантелей Генов“ в квартал „Захарна фабрика“.

Близките ѝ отправиха нов призив за съдействие и помолиха гражданите да проверяват изоставени сгради, необитаеми имоти и труднодостъпни места. Специално внимание се обръща на пространства зад гъсти храсти, покрай огради, железопътни линии и канали.

„Моля, оглеждайте се около стари и изоставени сгради за Пенка Ангелова, която се издирва вече две седмици - вашата бдителност може да спаси живот!“, призовават близките.

По думите на семейството жената страда от деменция и е възможно да е дезориентирана, уплашена или да не осъзнава, че я търсят. Близките молят хората, които я забележат, да не я изпускат от поглед, да я следват на безопасно разстояние и да разговарят с нея спокойно.

Описание на издирваната жена

По информация на Областната дирекция на МВР в Пловдив Пенка Ангелова е висока около 160 см, със слабо телосложение, леко прегърбена и добре подвижна. Има сини очи и къса светлокестенява коса.

При изчезването си е била облечена с черен спортен екип и тъмносин шушляков елек с червена подплата. Полицията, близките и доброволци продължават издирването в Пловдив и околните населени места.

Всеки, който разполага с информация или забележи жена, отговаряща на описанието, може да подаде сигнал на телефон 112, в Трето районно управление в Пловдив на 032/932 003 или в най-близкото поделение на МВР. Близките са посочили и телефоните 0886 56 67 72, 0879 16 33 39 и 0896 344 914.

„Ако я забележите, моля, не я изпускайте от поглед! Тръгнете след нея на безопасно разстояние. Подходете изключително спокойно и говорете с тих, благ тон“, призовават роднините.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много Известен Съветски Актьор

    0 4 Отговор
    "Ако я забележите, моля, не я изпускайте от поглед! Тръгнете след нея на безопасно разстояние. Подходете изключително спокойно и говорете с тих, благ тон“, призовават роднините. Остава и да е въоръжена. Тези с деменцията са опасни.

    Коментиран от #2

    22:47 30.10.2026

  • 2 отец Щирлиц

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Много Известен Съветски Актьор":

    На осми дават пенсиите, може да е станала жертва. Дано я открият жива и здрава.

    22:53 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дрогираните пукалчета са замесени

    3 0 Отговор
    Те са претрепали жената и са я заровили. Много жалко.

    Коментиран от #5

    23:03 30.10.2026

  • 5 Дрогираните пукалчета са замесени

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дрогираните пукалчета са замесени":

    Днес имах стълкновения с такива младежи. Те са безнадежден случай. Убиват и затриват човек без да им мигне окото. Човек трябва да бяга от тях от девет планини в десета.

    23:06 30.10.2026

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