Над три седмици издирват Пенка Ангелова от Пловдив

Над три седмици продължава издирването на 76-годишната Пенка Проданова Ангелова от Пловдив. Жената е в неизвестност от 8 октомври, когато е забелязана за последно около 11:30 ч. в близост до хранителен магазин на ул. „Пантелей Генов“ в квартал „Захарна фабрика“.
Близките ѝ отправиха нов призив за съдействие и помолиха гражданите да проверяват изоставени сгради, необитаеми имоти и труднодостъпни места. Специално внимание се обръща на пространства зад гъсти храсти, покрай огради, железопътни линии и канали.„Моля, оглеждайте се около стари и изоставени сгради за Пенка Ангелова, която се издирва вече две седмици - вашата бдителност може да спаси живот!“, призовават близките.
По думите на семейството жената страда от деменция и е възможно да е дезориентирана, уплашена или да не осъзнава, че я търсят. Близките молят хората, които я забележат, да не я изпускат от поглед, да я следват на безопасно разстояние и да разговарят с нея спокойно.
Описание на издирваната жена
По информация на Областната дирекция на МВР в Пловдив Пенка Ангелова е висока около 160 см, със слабо телосложение, леко прегърбена и добре подвижна. Има сини очи и къса светлокестенява коса.
При изчезването си е била облечена с черен спортен екип и тъмносин шушляков елек с червена подплата. Полицията, близките и доброволци продължават издирването в Пловдив и околните населени места.
Всеки, който разполага с информация или забележи жена, отговаряща на описанието, може да подаде сигнал на телефон 112, в Трето районно управление в Пловдив на 032/932 003 или в най-близкото поделение на МВР. Близките са посочили и телефоните 0886 56 67 72, 0879 16 33 39 и 0896 344 914.„Ако я забележите, моля, не я изпускайте от поглед! Тръгнете след нея на безопасно разстояние. Подходете изключително спокойно и говорете с тих, благ тон“, призовават роднините.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #2
22:47 30.10.2026
2 отец Щирлиц
До коментар #1 от "Много Известен Съветски Актьор":На осми дават пенсиите, може да е станала жертва. Дано я открият жива и здрава.
22:53 30.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дрогираните пукалчета са замесени
Коментиран от #5
23:03 30.10.2026
5 Дрогираните пукалчета са замесени
До коментар #4 от "Дрогираните пукалчета са замесени":Днес имах стълкновения с такива младежи. Те са безнадежден случай. Убиват и затриват човек без да им мигне окото. Човек трябва да бяга от тях от девет планини в десета.
23:06 30.10.2026