Над три седмици издирват Пенка Ангелова от Пловдив

Над три седмици продължава издирването на 76-годишната Пенка Проданова Ангелова от Пловдив. Жената е в неизвестност от 8 октомври, когато е забелязана за последно около 11:30 ч. в близост до хранителен магазин на ул. „Пантелей Генов“ в квартал „Захарна фабрика“.

Близките ѝ отправиха нов призив за съдействие и помолиха гражданите да проверяват изоставени сгради, необитаеми имоти и труднодостъпни места. Специално внимание се обръща на пространства зад гъсти храсти, покрай огради, железопътни линии и канали.

„Моля, оглеждайте се около стари и изоставени сгради за Пенка Ангелова, която се издирва вече две седмици - вашата бдителност може да спаси живот!“, призовават близките.

По думите на семейството жената страда от деменция и е възможно да е дезориентирана, уплашена или да не осъзнава, че я търсят. Близките молят хората, които я забележат, да не я изпускат от поглед, да я следват на безопасно разстояние и да разговарят с нея спокойно.

Описание на издирваната жена

По информация на Областната дирекция на МВР в Пловдив Пенка Ангелова е висока около 160 см, със слабо телосложение, леко прегърбена и добре подвижна. Има сини очи и къса светлокестенява коса.

При изчезването си е била облечена с черен спортен екип и тъмносин шушляков елек с червена подплата. Полицията, близките и доброволци продължават издирването в Пловдив и околните населени места.

Всеки, който разполага с информация или забележи жена, отговаряща на описанието, може да подаде сигнал на телефон 112, в Трето районно управление в Пловдив на 032/932 003 или в най-близкото поделение на МВР. Близките са посочили и телефоните 0886 56 67 72, 0879 16 33 39 и 0896 344 914.

„Ако я забележите, моля, не я изпускайте от поглед! Тръгнете след нея на безопасно разстояние. Подходете изключително спокойно и говорете с тих, благ тон“, призовават роднините.