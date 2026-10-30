Евелина Славкова: Дебатът може да повиши активността на балотажа

Дебатът между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров може да мотивира допълнителни избиратели да отидат до урните на балотажа. Това заяви социологът от агенция „Тренд“ Евелина Славкова пред NOVA.

Според нея ефектът от срещата ще бъде в различни посоки. Част от хората, които не са планирали да гласуват, могат да променят решението си, ако са харесали представянето на единия кандидат или са били подразнени от другия.

„Дебатът със сигурност ще се отрази в различни посоки“, коментира Славкова.

В социалните мрежи вече се наблюдава противопоставяне между привържениците на двамата претенденти. И двете страни обявяват своя кандидат за победител в дебата. Социологът изрази надежда избирателната активност на балотажа да бъде по-висока.

Фокус върху избирателите на ГЕРБ и ДПС

Славкова определи като важна мобилизацията на избирателите на ГЕРБ и ДПС през седмицата преди втория тур. По думите ѝ екзитполовете ще покажат доколко политическите сигнали в последните дни са повлияли на поведението на гласоподавателите.

Коментарът ѝ е свързан с декларацията, подписана от лидери в дясното политическо пространство, сред които е и Бойко Борисов, с призив за подкрепа на Андрей Гюров. Славкова уточни, че Борисов е подписал документа в лично качество, а не от името на ГЕРБ.

„Няма решение на Изпълнителната комисия на партията“, посочи социологът.

Според нея екзитполовете ще дадат възможност да се проследи движението на избирателите по демографски профил и политически предпочитания.

Къде е потенциалът за Йотова

По отношение на подкрепата за Илияна Йотова Славкова посочи, че най-големият потенциал за допълнителни гласове идва от избирателите на „Прогресивна България“. Дали този ресурс ще се превърне в реална подкрепа, ще стане ясно при резултатите от балотажа.