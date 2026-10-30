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Евелина Славкова: Дебатът може да повиши активността на балотажа
  Тема: Избори

Евелина Славкова: Дебатът може да повиши активността на балотажа

30 Октомври, 2026 23:02 557 11

  • избори-
  • балотаж-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • евелина славкова

Социологът очаква екзитполовете да покажат как политическите сигнали са повлияли на избирателите

Евелина Славкова: Дебатът може да повиши активността на балотажа - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Дебатът между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров може да мотивира допълнителни избиратели да отидат до урните на балотажа. Това заяви социологът от агенция „Тренд“ Евелина Славкова пред NOVA.

Според нея ефектът от срещата ще бъде в различни посоки. Част от хората, които не са планирали да гласуват, могат да променят решението си, ако са харесали представянето на единия кандидат или са били подразнени от другия.

„Дебатът със сигурност ще се отрази в различни посоки“, коментира Славкова.

В социалните мрежи вече се наблюдава противопоставяне между привържениците на двамата претенденти. И двете страни обявяват своя кандидат за победител в дебата. Социологът изрази надежда избирателната активност на балотажа да бъде по-висока.

Фокус върху избирателите на ГЕРБ и ДПС

Славкова определи като важна мобилизацията на избирателите на ГЕРБ и ДПС през седмицата преди втория тур. По думите ѝ екзитполовете ще покажат доколко политическите сигнали в последните дни са повлияли на поведението на гласоподавателите.

Коментарът ѝ е свързан с декларацията, подписана от лидери в дясното политическо пространство, сред които е и Бойко Борисов, с призив за подкрепа на Андрей Гюров. Славкова уточни, че Борисов е подписал документа в лично качество, а не от името на ГЕРБ.

„Няма решение на Изпълнителната комисия на партията“, посочи социологът.

Според нея екзитполовете ще дадат възможност да се проследи движението на избирателите по демографски профил и политически предпочитания.

Къде е потенциалът за Йотова

По отношение на подкрепата за Илияна Йотова Славкова посочи, че най-големият потенциал за допълнителни гласове идва от избирателите на „Прогресивна България“. Дали този ресурс ще се превърне в реална подкрепа, ще стане ясно при резултатите от балотажа.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много Известен Съветски Актьор

    4 6 Отговор
    Мунчо да "обещае", че ще "вдигне" пенсиите, на "кукуво лято". И, че ще "свали цените" и "ще върне лева", "обаче друг път". И победата на Йотова е в кърпа вързана. Няма по-гламав електорат от русофилският. И аз да съм и аз ще ги лъжа, както си искам. Тези примитивни субекти са неспасяеми.

    23:09 30.10.2026

  • 2 Мхм

    3 2 Отговор
    Евелина от герб е много лабава. Искаме си Цветанка - гербавата политкомисарка. Нека да ляля с патос и във възторг от гюров. С разрошена коса и с начервени джуки, де.

    23:10 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 стоян георгиев

    5 2 Отговор
    Воплите на мафията ГЕРБ за мъжката двойка на войната- Гюров и Кондев са смешни и жалки!

    23:13 30.10.2026

  • 5 истина ви казвам

    1 1 Отговор
    Нищо няма да повиши. Тея политичета са платени артисти ръководени от Дявола.

    23:16 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Сладурана! Кач пара?

    23:24 30.10.2026

  • 9 3.14К

    1 0 Отговор
    В Полша се извършва преврат и няма.кой да го напише?

    23:25 30.10.2026

  • 10 Бай Араб

    2 2 Отговор
    Йотова не отишла в НС да даде обяснение за Ескобара защото не ѝ дали възможност

    23:25 30.10.2026

  • 11 ДО ИВЕЛИНА СЛОВКОВА

    0 0 Отговор
    Прави впечатление на простосмъртните като нас, че от известно време говориш само небивалици. Интересно, преди не беше така. Явно и теб са те купили. Жалко беше почтен човек, но парите са по-силни от всичко.

    23:42 30.10.2026

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