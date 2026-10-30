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Елизара Янева се препъна на четвъртфиналите в Курмайор

Елизара Янева се препъна на четвъртфиналите в Курмайор

30 Октомври, 2026 22:33 430 2

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  • курмайор (италия

Първата ракета на България загуби от Елса Жакмо

Елизара Янева се препъна на четвъртфиналите в Курмайор - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка от сериите WTA 125 в Курмайор (Италия), който е с награден фонд 115 000 евро.

Първата ракета на България отстъпи в изключително оспорван мач със 7:5, 6:7(4), 1:6 на Елса Жакмо (Франция) след два часа и 33 минути игра.


19-годишната Янева изостана с 3:5, но спечели следващите четири гейма и затвори първия сет със 7:5. Българката поведе с 4:0 във втората част, след което загуби три поредни гейма. С нов пробив тя поведе с 5:3 и при този резултат сервираше за спечелването на мача.

Янева загуби подаването си, а при 5:4 получи три мачбола на сервис на французойката, но не успя да се възползва. Впоследствие се стигна до тайбрек, в който българката поведе с 2:0, но отстъпи с 4:7. В решителния трети сет Янева загуби пет поредни гейма след 1:1 и отпадна от надпреварата.


За доброто си представяне Елизара Янева заработи 27 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема рекордното в кариерата си 139-о място.


По-късно днес другата националка на България Росица Денчева ще изиграе полуфиналния си мач на двойки. Денчева и Енола Киеса (Италия) ще спорят за място във финала срещу вторите поставени Мадлен Брукс (Великобритания) и Лиза Заар (Швеция).


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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    1 0 Отговор
    Егати и града … майорен …

    23:16 30.10.2026

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