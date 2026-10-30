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Категоричен Дубай надделя над Апоел Тел Авив в Евролигата

Категоричен Дубай надделя над Апоел Тел Авив в Евролигата

30 Октомври, 2026 22:47 388 0

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  • хавиер паскуал

Петрушев блести за победата, тежък удар за Саторански

Категоричен Дубай надделя над Апоел Тел Авив в Евролигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отборът на Дубай постигна важна и категорична победа срещу Апоел Тел Авив с 97:83 в среща от 9-ия кръг на редовния сезон в баскетболната Евролига.

С този успех възпитаниците на старши треньора Хавиер Паскуал сложиха край на негативната си серия срещу израелския гранд. След този развой двата отбора вече имат идентичен баланс от 6 победи и 3 загуби от началото на кампанията.

Сръбският център Филип Петрушев изигра феноменален двубой, превръщайки се в най-резултатен за победителите с 20 точки. За състава на Апоел Тел Авив над всички бе Василие Мицич, който приключи срещата с 15 точки.

За съжаление, спортният празник бе помрачен от тежък инцидент през втората част. Гардът на гостите Томаш Саторански претърпя лошо падане на паркета и напусна терена с тежка контузия, което постави допълнителни въпросителни пред треньорския щаб на израелския тим.


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