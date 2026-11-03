Хванаха бивш футболист на „Тотнъм“, „Нюкасъл“ и „Норич“ с чужда карта в метрото

Бившият футболист на „Тотнъм“, „Нюкасъл“ и „Норич“ Себастиен Басонг ще трябва да плати общо 565 лири за пътуване в лондонското метро с чужда служителска карта. На 30 октомври съдът в Уимбълдън го е признал за виновен за пътуване без валиден билет.

Случаят е от май тази година, когато 40-годишният бивш национал на Камерун е бил спрян от служител на Transport for London при преминаване през турникетите. У него е била открита карта Oyster, принадлежаща на бивша приятелка на мъжа, който го е придружавал. Картата е давала право на безплатно пътуване в цялата транспортна мрежа на Лондон.

Придружавалият Басонг мъж е обяснил ситуацията с думите, че футболистът „преживява финансови и лични затруднения поради развод и проблеми с работата“. Изявлението е било представено по случая преди съдебното решение.

Наложената от съда глоба е 220 лири. Към нея са добавени 7 лири за стойността на пътуването и съдебни разноски, с което общото задължение достига 565 лири. Басонг разполага с 28 дни, за да извърши плащането. След края на футболната си кариера Басонг управлява бизнес в сферата на мотивационния коучинг. През юни той беше в Бургас за благотворителния мач на Стилиян Петров.