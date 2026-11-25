Венислав Антов реализира 15 точки при победата на Туркоан с 3:0 (25:18, 25:22, 25:22) като гост на Шомон в осминафиналите за Купата на Франция. Българският национал записа два аса и два блока, а успехът изпрати лидера във френското първенство сред осемте най-добри отбора в турнира.

Повече точки за Туркоан отбеляза единствено Усама бен Ромдан, който завърши със 17 точки, включително три аса и един блок. Според френския клубен отчет двубоят е продължил 80 минути, а Туркоан е контролирал срещата без да допуска съперникът да спечели гейм.

Тимът от Туркоан записа шести пореден успех във всички турнири. Победата над Шомон затвърди силното начало на сезона за състава, който води в шампионата на Франция.

Антов също се утвърди сред водещите реализатори в първенството. Той вече има 159 точки, а три пъти е бил избиран за най-полезен играч в мачовете на Туркоан. В подреждането по ефективност при реализаторите българинът е трети след Василий Молотков от Тур и Тристан Шлингер от Сет.

Следващият мач на Антов и съотборниците му е срещу Поатие на 28 ноември. Двубоят ще бъде от френското първенство.

За четвъртфиналите на Купата на Франция Туркоан ще очаква жребия за следващата фаза. Мачовете са насрочени за 15 декември.