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УЕФА обяви минута мълчание преди всички мачове в евротурнирите в памет на Хесус де Мигел

УЕФА обяви минута мълчание преди всички мачове в евротурнирите в памет на Хесус де Мигел

3 Ноември, 2026 15:33 512 0

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Инициативата ще обхване срещите от Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите

УЕФА обяви минута мълчание преди всички мачове в евротурнирите в памет на Хесус де Мигел - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

УЕФА официално обяви, че преди началото на всички двубои от европейските клубни турнири през тази седмица ще бъде спазена минута мълчание в памет на трагично починалия нападател на Тенерифе Хесус де Мигел.

Инициативата ще обхване срещите от Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. Така почит към испанския футболист ще бъде отдадена и преди двата мача с българско участие в европейските клубни надпревари.

Левски ще приеме полския Ягелония в двубой от Лига Европа, докато ЦСКА ще гостува на гръцкия Панатинайкос в среща от Лигата на конференциите.

В официалното си съобщение европейската футболна централа изрази най-искрените си съболезнования към семейството и близките на Де Мигел, както и към цялата футболна общност в Испания.

Президентът на УЕФА Александър Чеферин също изрази скръбта си от трагичната загуба.

„Съкрушени сме от смъртта на Хесус де Мигел Аламеда. Търсихме думи и намерихме само тишина. В тази тишина сърцата и мислите ни са със семейството му, съотборниците му, всички в Тенерифе и всички, които скърбят за тази трагична загуба“, заяви Чеферин.

Минутата мълчание ще бъде проведена непосредствено преди първия съдийски сигнал на всеки двубой от програмата на трите европейски клубни турнира през настоящата седмица.


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