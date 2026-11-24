Начинът, по който се организират някои маркетингови кампании за този пазарен сезон, е спорен не само от гледна точка на правилата на маркетинга, но и на потребителското законодателство. Възниква въпросът при организирането на черни седмици, уикенди, дни и т.н. и следващата от това голяма динамика на цените за кратки периоди от време доколко се спазва и може да бъде проследено съблюдаването на класическото правило стоката да е предлагана на по-високата цена поне един месец, за да е реално намалението. А също и доколко в такава ситуация и огромното предлагане на пазара потребителите могат да проследят тези амплитуди и да преценят реално изгодни ли са за тях офертите. Това коментира основателят на „Ние, потребителите“ Габриела Руменова в студиото на Дарик радио.

Тя разказа за случаи, в които потребителят е привлечен от намалена цена, а в хода на поръчката разбира, че не може да реализира сделката при рекламираните условия. „Най-често това се случва в т. нар. маркетплейси, защото е създадена система, чрез която лесно да става пренасочването от едни на други търговци. Така, когато сме си харесали нещо при някой търговец, то свършва – истински или уж, не знаем – и сме насочвани към други, при които понякога цената е дори двойна.“, даде пример тя. И препоръча потребителите да не се поддават импулсивно на новите оферти, докато не проверят вече избраната от тях стока при какви условия се предлага при още няколко търговеца в цялото интернет пространство, като сравняват не само цените и отстъпките, но и реалните характеристики на продуктите.

Експертът предупреди да се внимава при покупки от такива „виртуални молове“, защото някои от продавачите не са търговци, а физически лица и те не са длъжни да спазват потребителското законодателство, което означава, че потребителите не разполагат с правата, които имат при покупки от истински търговци по смисъла на закона.

Във връзка с поскъпването на куриерските услуги в последните години тя препоръча при избора на метод на доставка да проверяваме предлаганите от конкретния търговец възможности – до шкафчета, при плащане с карта или с наложен платеж, взимане от физически обект, защото в някои случаи няма никакви такси, а в други те са различни. При преценката трябва да се вземат предвид обаче необходимото време и логистика за взимане на покупката за самия потребител.

Руменова акцентира отново върху рисковете при покупки по оферти от социалните мрежи, които водят до единични страници за продажба на един-единствен продукт. „Много лесно се различават тези платформи, ако сме по-бдителни. Има много налята информация, която не ни дава нищо по същество – просто едни твърдения, които не могат да бъдат доказани. Поръчката е през форма, въвеждаме данните, пратката е без преглед и тест, получаваме, плащаме, отваряме и виждаме, че сме измамени“, обясни механизма тя.

По отношение на подаръчните ваучери за услуги и преживявания Габриела Руменова препоръча да се избират с по-дълъг период на валидност, а потребителите по-рано да планират и заявяват ползването на услугата или покупката на стоката.