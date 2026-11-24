Фламенго запази титлата си в Бразилия след 1:1 с Палмейрас на стадион „Нубанк Парк“ в Сао Пауло. Равенството в 36-ия кръг беше достатъчно за отбора на Леонардо Жардим да стане недостижим два кръга преди края. Фламенго събра 80 точки, докато Палмейрас остана със 74.

Домакините поведоха в 11-ата минута чрез Джон Ариас, но Самуел Лино изравни в 75-ата минута. Нападателят се превърна в герой за втори пореден сезон, след като отново отбеляза гола, който осигурява шампионската титла на Фламенго.

„Фоля“ видя повторение на сценария от 2025 г.

„Фоля де Сао Пауло“ описа успеха като нов епизод от съперничеството между двата най-постоянни отбора в бразилския футбол. Изданието подчерта, че първенството отново е било решено между Фламенго и Палмейрас, а тимът от Рио де Жанейро е направил разликата в заключителната част на сезона.

Според анализа на „Фоля“ Фламенго е бил по-последователният отбор в края на шампионата и е повторил сценария от 2025 г., но този път е гарантирал титлата две кръгa преди финала. Вестникът отбеляза и контраста с миналия сезон: тогава Палмейрас загуби титлата от Фламенго, но тимът от Сао Пауло спечели другите важни турнири, докато през 2026 г. ще продължи битката си за Копа Либертадорес и Купата на Бразилия.

UOL акцентира върху обрата във втория полусезон

UOL постави акцент върху постоянството на Фламенго след средата на първенството. Тимът пое лидерството в 26-ия кръг и не го изпусна до края, като изгради серия от 13 мача без загуба.

Медията отбеляза и спада на Палмейрас през втория полусезон. Отборът на Абел Ферейра спечели 44 точки в първата половина на първенството, но само 30 във втората. Това е разлика от 14 точки, която се оказа решаваща в борбата за титлата. Официалното връчване на купата ще бъде в последния домакински мач на Фламенго срещу Шапекоензе на 2 декември.

Лино и Жардим в центъра на празненствата

Самуел Лино приключи мача с 16 гола и 13 асистенции през сезона. След срещата той заяви: „Няма как да лъжа. Искахме победата, защото сме Фламенго, но равенството беше достатъчно, за да запишем имената си в историята.“

Треньорът Леонардо Жардим, който наследи Филипе Луис, изтъкна промяната в представянето на отбора през сезона. „Играчите повярваха в работата и методологията ни. Те бяха основните отговорници за промяната на хода на събитията“, каза португалският специалист. По-късно той добави: „Фламенгистите са щастливи, много хора са нещастни.“

Бразилската футболна конфедерация отчита титлата от 2026 г. като девета за Фламенго заради решението титлата от 1987 г. да принадлежи официално на Спорт Ресифе. Клубът и част от медиите обаче включват и спорния трофей и определят отбора като десеткратен шампион на Бразилия.

Източници: www1.folha.uol.com.br, uol.com.br, ge.globo.com