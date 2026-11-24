Хулио Веласкес е имал и други възможности, когато е решил да продължи работата си в Левски. Испанският треньор обяснява избора си с благодарността към клуба и с възможността да бъде част от проект, който се бори за трофеи.

„Имах и други възможности, но за мен има един основен принцип - хубаво е да бъдеш благодарен!“

Веласкес разказва за пътя си в специален материал за Coaches’ Voice. Той поема Левски през януари 2025 г., след като дотогава кариерата му почти винаги е преминавала през отбори, които се борят за оцеляване.

„Изградих моята кариера от абсолютната нула“, казва треньорът. Той започва да работи с деца на осем и девет години в квартал „Сан Николас“ в родния си Валядолид, след което преминава през различни възрастови групи и стига до професионалния футбол.

Началото в Левски

Когато пристига в София, Левски е на четвърто или пето място в класирането и изостава с 13 точки от лидера. Веласкес вижда в клуба исторически отбор с голяма и взискателна публика, но и тим, който дълго време не е постигал значими успехи.

Първите седмици не са лесни. Подготовката в Анталия продължава повече от 20 дни, много футболисти прекарват вирусно заболяване, а резултатите в контролите не отговарят на изискванията на новия треньор. Според Веласкес на отбора му липсва колективът, необходим за изграждането на желаната игрова идея.

Испанецът настоява Левски да бъде проактивен тим - да търси вратата на съперника, да се защитава далеч от собственото си наказателно поле и да предизвиква грешки, вместо да ги изчаква.

Първият официален мач на Веласкес начело на „сините“ е срещу Лудогорец. Левски печели срещата, а резултатът дава на треньора и футболистите по-спокойна среда за работа.

От вицешампион до титла

Левски завършва сезон 2024/25 като вицешампион. През втората половина на кампанията тимът печели две точки повече от Лудогорец, но началното изоставане от 13 точки не позволява да бъде достигнат лидерът.

Следващият сезон започва с осем победи и две равенства в първите десет мача. По думите на Веласкес именно през паузата през януари 2026 г. в Левски започват да вярват, че титлата е реална цел.

Треньорът разказва, че тогава най-важната задача е била да се запази емоционалният баланс. За да предупреди футболистите да не изпадат в прекомерна еуфория, той им показва примера на Аякс, който е пропилял аванс от девет точки пред ПСВ Айндховен пет кръга преди края.

Левски все пак стига до шампионската титла през сезон 2025/26, а по-късно се класира и за груповата фаза на Лига Европа. Веласкес посочва подкрепата на привържениците и връзката между отбора и трибуните като важна част от пътя към успеха.

Източници: bta.bg, sportal.bg