България заема 4-то място в ЕвроКъп и 5-о в Евролигата по игрово време за местни състезатели. Данните обхващат настоящия сезон и поставят страната сред държавите с най-сериозно присъствие на свои баскетболисти в двата водещи клубни турнира на Европа.

Постижението идва в сезон, в който Балкан за първи път представя България в ЕвроКъп. Въпреки че участието на български клуб в турнира е новост, местните играчи получават значителен брой минути и имат водещи роли в европейския клубен баскетбол.

Общо 10 български баскетболисти вече са играли в мачове от Евролигата и ЕвроКъп. Към тях се добавят натурализираните национали Коди Милър-Макинтайър и Умоджа Гибсън. Така броят на състезателите с български паспорт, записали участие в двете надпревари през сезона, достига 12 души.

Източници: sportal.bg