Чудото Комо приема АЕК Атина в петия кръг от фазата на лигата на Шампионската лига. Двубоят на стадион „Джузепе Синигаля“ започва в 21:00 часа местно време, или 22:00 часа българско. Италианският тим влиза в мача с девет точки и 19 отбелязани гола, докато АЕК има три точки след първите си четири срещи.

Комо се превърна в една от историите на сезона още в дебютното си участие в европейски клубен турнир. Тимът започна с домакински успех 4:1 срещу РБ Лайпциг, след което загуби с 2:3 от Фейенорд. Последва нова победа с 4:1 над Манчестър Юнайтед, а в четвъртия кръг италианците разгромиха Ланс с 9:1 като гости. Според УЕФА този резултат изравни най-голямата победа в историята на Шампионската лига.

Фабрегас: АЕК е създавал проблеми на големи отбори

Треньорът на Комо Ческ Фабрегас предупреди, че високото място в таблицата не трябва да променя подхода на неговия отбор.

„АЕК Атина е много добър отбор, който е създавал проблеми на някои големи клубове като Реал Мадрид, Шахтьор Донецк и Манчестър Сити“, заяви Фабрегас.

Комо спечели място в Шампионската лига след четвъртото си място в италианското първенство през сезон 2025/26. За клуба това е първа европейска кампания, а силното представяне в началото го постави сред тимовете в челото на 36-отборната фаза на лигата.

АЕК търси изненада след мачовете с Манчестър Сити и Реал

АЕК започна турнира с победа 1:0 срещу ЛАСК, но след това загуби от Шахтьор Донецк с 1:3 и от Манчестър Сити с 1:5. В предишния кръг гръцкият отбор отстъпи с 2:3 на Реал Мадрид, въпреки че отбеляза два гола срещу испанския гранд.

„Не сме дошли в Комо като туристи. Дошли сме с мисията да се състезаваме и да постигнем резултат“, каза треньорът на АЕК Марко Николич преди срещата. Гръцкият тим се завърна във фазата на лигата на Шампионската лига за първи път от сезон 2018/19.

След мача Комо ще гостува на Реал Бетис на 9 декември, а АЕК Атина ще приеме Галатасарай на 8 декември.

Източници: sport.sky.it, ansa.it, cbssports.com