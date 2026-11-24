Галатасарай приема Астън Вила в един от ранните мачове от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата на „Рамс Парк“ в Истанбул започва в 19:45 часа българско време.

Астън Вила влиза в двубоя от шесто място с девет точки, докато Галатасарай е 18-и. Разликата между двата отбора е три точки, което прави мача важен за подреждането в зоната, водеща към елиминациите.

Турският шампион спечели последните си пет срещи във всички турнири. В предишния си домакински двубой в Шампионската лига Галатасарай победи Щутгарт с 2:0, а преди това надделя като гост над Лил с 4:2. Тимът започна кампанията със загуби от Спортинг Лисабон и Барселона.

Галатасарай без Осимен и Леао

Домакините ще бъдат без нападателя Виктор Осимен и крилото Рафаел Леао. И двамата са сред основните офанзивни фигури на състава. Окон Бурук потвърди, че Осимен няма да бъде в групата, докато участието на левия защитник Седрик Сойерс е било под въпрос преди последната тренировка.

При отсъствието на Осимен и Леао по-голяма роля се очаква да има Алексея Батраков. Руският полузащитник е отбелязал четири гола в основната фаза на Шампионската лига, като три от тях са на „Рамс Парк“.

Астън Вила търси реакция

Английският тим започна турнира с три поредни победи - срещу Брюж, Фенербахче и Викинг. Серията беше прекъсната от загубата с 0:3 при гостуването на Барселона в четвъртия кръг.

Във Висшата лига Астън Вила завърши 0:0 със Съндърланд през уикенда. Равенството продължи серията на отбора без победа до пет мача във всички турнири, а тимът на Унай Емери заема десето място в английското първенство.

„Не сме фаворити. В този формат на Шампионската лига отборите се учат в движение, а една грешка може да означава, че няма да попаднеш в първите осем“, каза Емери преди гостуването.

Испанският треньор обърна внимание и на атмосферата в Истанбул. „Най-трудното за нас няма да са само отделните футболисти на Галатасарай, а енергията на стадиона, подкрепата на привържениците и интензитетът, с който домакините играят“, заяви Емери.

След мача Галатасарай ще гостува на АЕК Атина на 8 декември, а Астън Вила ще приеме Пари Сен Жермен в същия ден.

Източници: goal.com