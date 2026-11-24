„Интер“ изпусна победата в Бергамо, след като водеше с два гола на три пъти, но завърши 4:4 срещу „Аталанта“. Италианските медии поставиха в центъра на анализа пропуснатия успех, проблемите в защитата на шампионите и представянето на Пио Еспозито, който отбеляза първия си хеттрик в Серия А.

Нападателят даде преднина на гостите в 16-ата минута, а в 32-рата покачи на 2:0. Елжиф Елмас върна „Аталанта“ в мача преди почивката, но Еспозито се разписа отново в 52-рата минута след асистенция на Маркюс Тюрам. Домакините намалиха чрез Шарл де Кетеларе, а Петър Сучич реализира дузпа за 4:2.

„Аталанта“ не се отказа. Де Кетеларе вкара втория си гол в 81-вата минута, а в добавеното време домакините получиха дузпа след игра с ръка на Алесандро Бастони. Франк Кесие беше точен от бялата точка и оформи крайното 4:4. Резултатът сложи край на серията от седем победи на Интер в първенството, според италианската спортна статистика, цитирана от Sky Sport.

Критики към защитата на Интер

„Corriere dello Sport“ определи мача като двубой без равновесие и посочи, че Интер е бил убедителен в атака, но несигурен при защитата на преднината. Изданието обърна внимание, че тимът е допуснал 17 гола в първите 12 кръга и е позволил на съперника да се върне в мача след аванси от 2:0, 3:1 и 4:2.

„Tuttosport“ насочи критики към решенията на Кристиан Киву и определи обрата на „Аталанта“ като резултат от грешки на Интер в края. В същото време изданието подчерта представянето на Еспозито, както и ролята на Де Кетеларе и Кесие за домакините.

Самият Киву не потърси оправдание. „Допуснахме четири гола при подредена защита, а не при контраатаки. Трябва да подобрим управлението на мачовете“, заяви треньорът на Интер след срещата. Той определи равенството като болезнено и призова отбора да извлече поука преди следващите си двубои.

Интер вече е трети

Равенството остави Интер на третото място с 29 точки. Лацио е начело с 32, а Рома заема втората позиция с 30. Милан е четвърти с 27 точки, а Комо следва с 26. Така загубената победа в Бергамо се отрази пряко на борбата в горната част на таблицата.

За „Интер“ предстои домакинство на „Щутгарт“ в Шампионската лига на 25 ноември, а четири дни по-късно тимът приема „Дженоа“ в Серия А. „Аталанта“ спечели точка, която според Маурицио Сари е дошла срещу силен съперник: „Това е равенство срещу силен отбор“.

Източници: ansa.it, corrieredellosport.it, sport.sky.it