Маурисио Почетино започна ерата си в Манчестър Юнайтед с тежко поражение. Тимът му загуби с 0:4 от Ливърпул на „Анфийлд“, след като остана с човек по-малко още в осмата минута. Британските медии определиха дебюта на аржентинеца като кошмарен и поставиха под въпрос някои от решенията му.

Лени Йоро беше изгонен за нарушение срещу Александър Исак, а Доминик Собослай превърна отсъдения свободен удар в гол. Само 2 минути и 46 секунди по-късно Флориан Вирц покачи на 2:0. След почивката Рио Нгумоа и Виктор Муньос добавиха още две попадения.

Според Sky Sports ранният червен картон е променил напълно мача, но представянето на Юнайтед е разкрило и по-дълбоки проблеми. Отборът остана на 19-о място във Висшата лига с осем точки след 11 кръга, а с 34 допуснати гола във всички турнири има най-слабата защита сред тимовете от петте водещи европейски първенства.

Критики към избора на Почетино

Особено внимание беше отделено на решението Матайс де Лихт да започне като титуляр. За нидерландеца това беше първи старт във Висшата лига от 357 дни. Според анализа на Sky Sports той е допуснал грешка в началото на атаката, довела до червения картон на Йоро, а след това защитата на гостите така и не се е организирала.

Гари Невил определи избора като изненадващ и заяви, че защитата на Манчестър Юнайтед е „най-слабата в Европа“. Бившият капитан на клуба разкритикува и трансферната политика, като посочи, че проблемите в отбраната са видими от няколко сезона.

Рой Кийн беше още по-категоричен. Според него Ливърпул е можел да вкара осем или девет гола, а реакцията на играчите след поражението не показва достатъчно високи стандарти за клуб от мащаба на Юнайтед.

„Толкова е болезнено“

Почетино защити решението си да заложи на Де Лихт, но пое отговорност за цялостния баланс на отбора. „Толкова е болезнено. След осем минути целият план беше провален“, заяви треньорът пред Sky Sports.

Той определи червения картон на Йоро като несправедлив и добави, че футболистите трябва да приемат реалността, да бъдат по-концентрирани и да вземат по-добри решения на терена.

The Guardian определи поражението като най-тежкия дебют на треньор на Манчестър Юнайтед от 1926 г. насам. Изданието отбеляза, че Почетино е изправен пред задача, която няма да бъде решена за няколко седмици, въпреки че клубът се намира непосредствено над зоната на изпадащите.

Следващото изпитание за аржентинеца идва бързо. Манчестър Юнайтед гостува на Спортинг в Шампионската лига на 25 ноември, преди да приеме Брентфорд във Висшата лига на 28 ноември.

Източници: skysports.com, theguardian.com, elpais.com