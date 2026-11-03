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Ливърпул загуби важен халф за сблъсъка с Фенербахче в Шампионската лига

Ливърпул загуби важен халф за сблъсъка с Фенербахче в Шампионската лига

3 Ноември, 2026 18:39 382 0

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Райън Гравенберх е с контузия в петата

Ливърпул загуби важен халф за сблъсъка с Фенербахче в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул няма да може да разчита на Райън Гравенберх за гостуването си на Фенербахче в Шампионската лига. Това съобщава Sky Sports, като причината за отсъствието на нидерландския национал е контузия в петата.

24-годишният полузащитник няма да пътува с отбора до Истанбул, а ще остане в Мърсисайд, където ще продължи възстановяването си.

Гравенберх получи травмата по време на двубоя срещу Арсенал, загубен от мърсисайдци с 0:1 в неделя. Той трябваше да се появи в игра от резервната скамейка, но беше заменен в плановете на треньорския щаб от Трей Ниони. След срещата Андони Ираола потвърди, че физическият проблем е попречил на нидерландеца да вземе участие в мача.

Сега същата контузия ще го остави извън сметките и за предстоящия сблъсък с турския гранд. По-късно днес Ираола ще говори пред медиите на традиционната пресконференция преди двубоя и се очаква да даде повече подробности за състоянието на халфа.

След първите три кръга в Шампионската лига Ливърпул има пълен актив от 9 точки и заема третата позиция във временното класиране. Толкова точки имат и лидерите Пари Сен Жермен и Астън Вила.


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