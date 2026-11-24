Реал Мадрид приема ПСВ Айндховен на „Сантяго Бернабеу“ в петия кръг на фазата на лигата в Шампионската лига. Двубоят започва в 22:00 часа българско време, а испанският тим ще търси пета поредна победа в турнира.

Реал Мадрид има 12 точки след успехи над Интер с 2:1, Рома с 4:3, РБ Лайпциг с 4:1 и АЕК Атина с 3:2. Тимът е отбелязал 13 гола и е допуснал 7, като дели върха в класирането с Пари Сен Жермен. Само първите осем отбора в крайното подреждане се класират директно за осминафиналите, докато съставите от 9-о до 24-о място преминават през плейофен кръг.

„Точките ни дават класиране за плейофа, който не искаме да играем“, заяви треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо.

Мадридчани ще разчитат и на домакинската си форма. От началото на сезона Реал Мадрид е спечелил всички мачове на „Бернабеу“, а в Шампионската лига вече победи у дома Интер и Лайпциг. Клубът е рекордьор в турнира с 15 спечелени купи, което обяснява защо Шампионската лига често е определяна като „неговия“ турнир.

Килиан Мбапе е вкарал във всеки от четирите мача на Реал Мадрид в тазгодишното издание. Съставът обаче няма да бъде пълен. Ендрик е извън групата заради контузия на адукторния мускул на левия крак и се очаква да отсъства между две и три седмици. В списъка за двубоя попадна Дензъл Дъмфрис, докато Родриго и Раул Асенсио продължават възстановяването си.

ПСВ търси точки в Мадрид

Нидерландският шампион има 4 точки след първите си четири мача. ПСВ завърши 1:1 с Шахтьор Донецк, спечели с 1:0 срещу Порто и загуби от РБ Лайпциг с 0:1 и от Брюж с 1:2. Тимът, воден от Петер Бос, е лидер в Ередивизи с 29 точки, а последният му мач преди гостуването в Мадрид завърши с победа 4:1 над НЕК Неймеген.

Това ще бъде първата среща между двата клуба от 37 години. Реал Мадрид е непобеден в четирите си домакинства срещу ПСВ, в които има три победи и едно равенство. За нидерландците мачът е възможност да подобрят позицията си в зоната, която води към елиминациите.

След петия кръг Реал Мадрид ще гостува на Арсенал на 9 декември, а ПСВ ще приеме Атлетико Мадрид същия ден.

Източници: as.com, cadenaser.com, elpais.com