Лидерите във Висшата лига и Бундеслигата се срещат в петия кръг от фазата на лигата в Шампионската лига. Арсенал приема Борусия Дортмунд на стадион „Емиратс“ в Лондон, а началният сигнал е в 22:00 часа българско време.

Арсенал влиза в двубоя като лидер в Англия с 28 точки от 11 мача. Тимът на Микел Артета е без загуба в първите си четири срещи от Шампионската лига и има 10 точки, което му отрежда третото място във временното класиране.

Дортмунд води в Германия с 24 точки от 10 мача. В Европа съставът на Нико Ковач е спечелил девет точки и заема 12-ата позиция. Германците също не са губили в турнира, като последно победиха Реал Бетис с 2:1.

Двата отбора идват след равенства и победи

Арсенал завърши 2:2 при гостуването си на Нюкасъл във Висшата лига. Преди това лондончани записаха равенство със същия резултат срещу Байерн Мюнхен в третия кръг на Шампионската лига.

Дортмунд се наложи с 1:0 над Борусия Мьонхенгладбах в последния си мач от Бундеслигата. В четвъртия кръг на европейския турнир германският тим победи Реал Бетис с 2:1.

„Много съм впечатлен от тях, от резултатите им и от мястото, което заемат в Бундеслигата и Шампионската лига“, каза Артета за предстоящия съперник.

Ковач определи Арсенал като „лидера във Висшата лига и настоящия финалист в Шампионската лига“, като добави, че лондончани разполагат с най-добрата защита в Англия и Европа.

Балансът е в полза на Арсенал

Двата клуба са се срещали осем пъти в Шампионската лига. Арсенал има четири победи, Дортмунд е спечелил три мача, а една среща е завършила наравно. Головата разлика е 10:8 в полза на английския тим.

Последните официални двубои между тях са от сезон 2014/2015. Дортмунд печели с 2:0 в Германия, а Арсенал взема реванш със същия резултат в Лондон.

Предстоящият мач може да промени разликата между двата състава в горната част на класирането. Арсенал ще защитава мястото си сред първите осем, които осигуряват директно участие в осминафиналите, докато Дортмунд ще търси точки за изкачване във фазата на лигата.

Източници: as.com, nbcsports.com, football365.com