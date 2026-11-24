Никола Цолов запазва реален шанс да спечели титлата във Формула 2, след като лидерът в класирането Рафаел Камара няма да участва в последните два кръга на сезона. Българският пилот е втори с 200 точки, а бразилецът има 207. Трети е Александър Дън със 189 точки.

Камара ще пропусне стартовете във Формула 2 в Катар и Абу Даби, за да продължи сезона си във Формула 1 с Хаас. Американският отбор потвърди, че бразилецът ще кара в двете последни състезания от календара на Формула 1, което го изважда от битката за титлата в поддържащата серия. Решението оставя актива му от 207 точки без възможност за увеличение.

Цолов е на осем точки от изравняване

За да изравни актива на Камара, Цолов трябва да спечели поне осем точки в оставащите четири състезания. След това решаващо значение ще имат резултатите на двамата пилоти и правилата за определяне на шампиона при равен актив. Дън също остава в сметките за титлата, тъй като изостава само с 11 точки от българина.

Следващият кръг е на пистата „Лусаил“ в Катар от 27 до 29 ноември. В програмата са включени спринт в събота и основно състезание в неделя. Сезонът приключва на „Яс Марина“ в Абу Даби от 4 до 6 декември.

Цолов стигна до решаващата фаза с шест победи и девет подиума в първия си пълен сезон във Формула 2. Той оглавяваше класирането през голяма част от кампанията, включително след серия от три поредни победи, но загуби лидерската позиция след кръга в Баку. Официалният сайт на Формула 2 посочи, че българинът е запазил шансовете си след второто място в едно от състезанията там.

Следващата стъпка е свързана с Формула 1

Независимо от изхода в шампионата, бъдещето на Цолов за 2027 г. вече е очертано. Той е потвърден за резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс във Формула 1. Планът включва работа на симулатор, тестове с по-стари автомобили, избрани тестови сесии, свободни тренировки и изпитания с гуми. Българинът вече кара за Рейсинг Булс в първата свободна тренировка на Гран при на Мексико, а през август проведе тест с отбора на „Имола“.

„Моята амбиция е ясна: искам да стана пилот във Формула 1“, заяви Цолов след обявяването на програмата си за 2027 г.

Преди финалните два кръга той поставя акцента върху настоящата задача. „За момента непосредственият ми фокус е да завърша сезона във Формула 2 възможно най-силно“, каза българският пилот. След Катар и Абу Даби ще стане ясно дали първият му пълен сезон в шампионата ще завърши с титла, вицешампионско място или битка до последното състезание.