ЦСКА 1948 завърши 1:1 при гостуването си на Ботев Враца, но стартовият състав привлече повече внимание от резултата. В него не попаднаха петима футболисти, които през сезона имаха важна роля – Лаша Двали, Андре Хофман, Борислав Цонев, Флориан Кребс и Мамаду Диало.

Отсъствията не бяха еднакво мотивирани. Емерсон Барбоса бе наказан, а Георги Русев пропусна срещата заради контузия, получена по време на лагера на националния отбор. За останалите петима липсва официално обяснение от клуба. Именно това, както и появата на по-млади футболисти в стартовата единайсеторка, породи спекулациите за подготвяна промяна в ЦСКА 1948.

На терена Елиаш Франко даде преднина на гостите в 34-ата минута, а Милен Стоев изравни осем минути по-късно. ЦСКА 1948 не успя да се възползва от възможността да се доближи до лидерите, а следващият му мач е на 29 ноември срещу Арда.

Какво стои зад състава във Враца

Според публикации на „Тема Спорт“, цитирани от Gazzetta.bg, ръководството планира сериозно свиване на бюджета през зимната пауза. Очакванията са клубът да освободи част от най-скъпоплатените футболисти, като броят на напускащите може да достигне десет или повече. Сред първите имена, за които се споменава, са Двали, Хофман, Цонев, Кребс и Диало, но това все още не е потвърдено с официално решение.

Така съставът във Враца може да се разглежда като сигнал за кадрово преструктуриране, но не и като доказателство, че всички отсъстващи вече са освободени. Клубът не е обявил списък с футболисти, които ще напуснат, нито е съобщил конкретни срокове за раздялата.

По-млади играчи вместо скъпа селекция

Посоката, за която се съобщава, не е напълно нова. През лятото Цветомир Найденов посочи младите Марто Бойчев, Борис Димитров, Калоян Стрински, Данило Тарасенко и Егор Романюк като футболисти, на които ЦСКА 1948 ще разчита заради правилото за играчи под 21 години. Тогава той написа: „Готови сме с Младата гвардия“.

Найденов е определян като финансов благодетел и силна фигура в клуба, но юридически собственик на ЦСКА 1948 е сдружение „ФК ЦСКА 1948“. Публично обявените намерения сочат към модел, при който млади футболисти получават повече игрово време, развиват се и впоследствие могат да бъдат трансферирани.

Това би означавало отказ от досегашния подход с по-скъпи и опитни попълнения и постепенно изграждане на състав около перспективни играчи. Финансовият отчет за 2025 г. показва отрицателен собствен капитал от 527 хил. лева, макар че ръководството отчита подобрение спрямо 2024 г. и посочва инвестициите в базата и детско-юношеската школа като приоритет.

Какво следва

Треньорът Огнян Младенов вече заяви, че промените в играта ще бъдат постепенни: „Лека-полека вече аз и моят екип започваме да вкарваме нашите идеи“. Засега няма потвърждение за масова раздяла или за конкретни нови договори. Следващите мачове и решенията през зимната пауза ще покажат дали двубоят във Враца е бил единична ротация или първият видим знак за рестарт в ЦСКА 1948.

Източници: bta.bg, gazzetta.bg, sport.blitz.bg