Брюно Женезио призна за сериозни тактически и психологически проблеми в Олимпик Марсилия след домакинската загуба с 2:3 от Льо Ман. Френският тим водеше с 2:0 до 70-ата минута, но допусна три попадения в заключителната част на срещата и влезе в двубоя с Левски в Лига Европа след болезнен обрат.

„Трудно е да се даде обяснение след такъв мач и толкова добро начало. Единственият извод е, че тези неща се повтарят през вторите полувремена, особено в последните ни три домакинства. За период от 15-20 минути играта ни започва да се разпада и показваме голяма слабост в защита“, заяви Женезио.

Марсилия отново губи контрол след почивката

Треньорът посочи, че подобни спадове са се виждали и в мачовете срещу Льо Авър и Тулуза, но тогава Марсилия е избегнала наказанието. Срещу Льо Ман обаче домакините не са успели да ограничат натиска на съперника и са допуснали пълен обрат.

„Когато водим с 2:0 у дома, трябва да контролираме по-добре мача, да търсим трети гол и да бъдем по-компактни. Очевидно има и психологически проблем в края на срещите“, каза Женезио.

Наставникът допълни, че след допуснат гол в отбора настъпва колективна несигурност. По думите му линиите са се разтеглили, а играчите са допуснали грешки при позиционирането и при защитата на центриранията. Той пое отговорност за тактическите недостатъци заедно с треньорския щаб.

Отсъствието на Хойберг е проблем

Женезио коментира и липсата на Пиер-Емил Хойберг, който според него носи важни качества и опит в средата на терена. Треньорът обаче подчерта, че Марсилия трябва да се справя и при отсъствието на един, двама или трима футболисти.

„Отсъствието на Хойберг е проблем. Един футболист не може да промени изцяло облика на отбора, но той е много важен за нас“, заяви специалистът.

Фокусът вече е върху Левски

До мача с Левски Марсилия ще има ограничено време за реакция. Двубоят от петия кръг на основната фаза на Лига Европа е в четвъртък, 26 ноември, от 19:45 часа на стадион „Велодром“.

„До четвъртък основно ще се опитаме да изчистим главите на играчите. Но има и други неща. Тактически допускаме много грешки при позиционирането за центрирания, а технически заспиваме в моментите, когато трябва да атакуваме бързо“, каза Женезио.

Той предупреди, че Марсилия не използва достатъчно свободните пространства зад защитата на противника и често се задоволява с продължително разиграване без достатъчно придвижване напред. Според треньора именно подобряването на тези елементи ще бъде необходимо, за да може отборът да реагира срещу Левски.

Източници: bntnews.bg, sportal.bg, lephoceen.fr