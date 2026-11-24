Фратрия и Янтра излизат в един от най-важните мачове от 17-ия кръг на Втора лига. Двубоят е насрочен за 24 ноември от 18:00 часа и противопоставя четвъртия и петия във временното класиране.

Фратрия има 31 точки след 16 срещи, докато Янтра е с 27. При успех домакините ще увеличат разликата до седем точки, а победа за тима от Габрово ще свали изоставането му до една точка. Именно това превръща срещата в пряк сблъсък за позициите в челото.

Фратрия влиза след убедителен успех

Варненският тим е в серия от три поредни победи. В последния си мач Фратрия разгроми Добруджа с 5:0 като гост в отложена среща от 14-ия кръг. Георги Трифонов отбеляза хеттрик, а Румен Руменов и Георги Атанасов добавиха по едно попадение. Успехът беше девети за отбора от началото на сезона и го остави само на точка от втория и третия във временното класиране.

Преди това Фратрия спечели с 6:2 срещу Спортист Своге. Отборът е отбелязал 32 гола в първите си 16 мача и е допуснал 16.

Янтра търси продължение на серията без загуба

Янтра пристига с четири поредни мача без поражение. В тази серия са победите над Лудогорец II и Хебър, както и равенствата 3:3 с Черноморец 1919 и с втория отбор на ЦСКА. Габровският състав има 25 отбелязани и 18 допуснати гола през сезона.

Историята на последните срещи дава леко предимство на гостите. Фратрия не е успявала да победи Янтра в последните си две домакинства, а последният мач между двата тима завърши 1:1 през март 2026 г.

След онзи двубой старши треньорът на Фратрия Ренарс Роде заяви: „Искам да печелим и да контролираме топката.“

Главен съдия на предстоящия мач ще бъде Денислав Сталев. Назначенията за срещата бяха публикувани от Съдийската комисия към Българския футболен съюз.

Източници: dsport.bg, taralej.bg, sportal.bg