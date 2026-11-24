Сержиньо вероятно ще пропусне гостуването на Левски срещу Олимпик Марсилия в Лига Европа. Двубоят е на 26 ноември от 19:45 часа на „Велодром“, а португалският полузащитник не е напълно възстановен от травма в областта на адукторите.

Дспорт и Gong.bg съобщиха, че контузията е попречила на Сержиньо да играе и при победата на Левски с 4:1 над Локомотив София. Според публикуваната информация треньорският щаб на Хулио Веласкес не иска да рискува със състоянието на един от основните си футболисти.

Сержиньо получи проблема при успеха с 1:0 над Ягелония на 5 ноември. Той беше заменен принудително преди почивката, а впоследствие пропусна и дербито с ЦСКА. Първоначално се очакваше възстановяването му да отнеме между една и две седмици.

Информацията за участието му срещу Марсилия обаче не е напълно еднозначна. Gol.bg съобщи, че 26-годишният халф няма да пътува за мача, докато KotaSport публикува различна версия, според която той е възстановен и ще попадне в групата на Левски. Окончателното решение трябва да бъде взето от треньорския щаб преди двубоя.

През сезона Сержиньо има 26 мача, четири гола и осем асистенции. Той е натрупал 2007 игрови минути и отсъствието му би оставило Веласкес без един от най-използваните му полузащитници.

Левски заема добра позиция в основната фаза на Лига Европа със седем точки от четири срещи. Олимпик Марсилия е с три точки след една победа и три поражения.

Източници: dsport.bg, gong.bg, kotasport.com