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Борусия Дортмунд надви Бетис в драма с три гола

Борусия Дортмунд надви Бетис в драма с три гола

5 Ноември, 2026 00:10 359 0

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  • константинос карецас

Фабио Силва и Константинос Карецас донесоха успеха на германския тим с 2:1 на „Сигнал Идуна Парк“

Борусия Дортмунд надви Бетис в драма с три гола - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Борусия Дортмунд победи Реал Бетис с 2:1 в четвъртия кръг от фазата на лигата на Шампионската лига. Германският тим стигна до успеха на „Сигнал Идуна Парк“ след драматично второ полувреме, в което паднаха и трите гола. След равностойни първи 45 минути без попадения Фабио Силва откри резултата в 49-ата минута. Португалският нападател се възползва от възможността пред вратата на гостите и даде аванс на домакините.

Реал Бетис реагира в 67-ата минута. Айтор Руибал възстанови равенството, но испанският тим не успя да задържи резултата дълго. Само пет минути по-късно Константинос Карецас се разписа за 2:1 и върна преднината на Борусия. В заключителните минути Бетис опита да стигне до ново изравняване, но защитата на домакините запази резултата. Срещата приключи с няколко смени и напрежение около наказателните полета, но без нов гол.

Успехът изведе Борусия Дортмунд до девет точки във фазата на лигата. Преди домакинството германският състав имаше победи срещу Виляреал и Сабах, както и загуба от Бодьо/Глимт. Реал Бетис остана с девет точки след първото си поражение в турнира, след като започна кампанията с три последователни победи.

Двата отбора се срещнаха за първи път в официален двубой. Преди мача те имаха само една контрола помежду си - победа на Борусия с 2:0 през август 2015 година.

„Свикнаха с интензивността на Бундеслигата и с всеки мач стават по-добри“, каза Нико Ковач преди срещата.

В следващия кръг на 24 ноември Борусия Дортмунд ще гостува на Арсенал. В същия ден Реал Бетис ще играе като гост на Слован Братислава.


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