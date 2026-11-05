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Комо разби Ланс с 9:1 и изравни рекорд в Шампионската лига

Комо разби Ланс с 9:1 и изравни рекорд в Шампионската лига

5 Ноември, 2026 00:18 390 0

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  • сеск фабрегас

Италианският тим отбеляза девет гола във Франция, а Анастасиос Дувикас реализира хеттрик. Това е най-тежката загуба на френски отбор в историята на турнира

Комо разби Ланс с 9:1 и изравни рекорд в Шампионската лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Комо постигна една от най-убедителните победи в историята на Шампионската лига, след като разгроми Ланс с 9:1 като гост във Франция. Италианският тим изравни рекорда за най-много голове, отбелязани от един отбор в един мач от съвременната ера на европейския клубен турнир.

Анастасиос Дувикас беше водещата фигура в атаката на Комо и реализира хеттрик. Отборът, ръководен от бившия испански национал Сеск Фабрегас, записа третата си победа в първите четири срещи от настоящата лига фаза.

Загубата с 1:9 е най-тежката за френски отбор в историята на Шампионската лига. Ланс допусна девет попадения пред собствена публика, докато Комо превърна гостуването си в рекордно представяне.

Постижението на Комо изравнява границата от девет гола за един отбор в мач от съвременната ера на турнира. Байерн Мюнхен също отбеляза девет попадения при победата с 9:2 над Динамо Загреб през 2024 година. В списъка на най-убедителните резултати в груповата фаза на турнира са и победите с 8:0 на Ливърпул и Реал Мадрид. Резултатът в гостуването на Ланс обаче изведе Комо до равенство с рекорда за най-много голове, отбелязани от един тим в рамките на един мач.

След четири двубоя в лига фазата Комо има три победи. Сеск Фабрегас разполага с отбор, който вече привлече внимание не само с резултатите си, но и с мащаба на представянето си срещу Ланс.


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