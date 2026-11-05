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Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол (4 ноември)

Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол (4 ноември)

5 Ноември, 2026 00:22 345 0

  • шампионска лига-
  • комо-
  • ланс-
  • реал мадрид-
  • манчестър сити

Комо отбеляза девет попадения, а Реал Мадрид и Манчестър Сити спечелиха гостуванията си

Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол (4 ноември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Комо постигна най-впечатляващия резултат във вечерта с девет мача от Шампионската лига, след като разгроми Ланс с 9:1. Италианският тим вкара девет гола в гостуването си и се превърна в голямата изненада на кръга. В останалите осем срещи също имаше резултатни двубои, като общият брой на попаденията достигна 40.

Реал Мадрид спечели с 3:2 при гостуването си на АЕК. Фенербахче обаче се наложи над Ливърпул със същия резултат – 3:2.

Викинг победи Сабах с 4:1, докато Борусия Дортмунд се справи с Реал Бетис с 2:1.

Манчестър Сити спечели с 3:2 срещу Лайпциг. Арсенал също стигна до успех като гост, след като победи Славия Прага с 2:1.

Порто се наложи над Наполи с 4:1, а Клуб Брюж спечели с 2:1 срещу ПСВ.

АЕК – Реал Мадрид 2:3

Фенербахче – Ливърпул 3:2

Викинг – Сабах 4:1

Борусия Дортмунд – Реал Бетис 2:1

Лайпциг – Манчестър Сити 2:3

Ланс – Комо 1:9

Порто – Наполи 4:1

ПСВ – Клуб Брюж 1:2

Славия Прага – Арсенал 1:2


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