Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол (4 ноември)

Комо постигна най-впечатляващия резултат във вечерта с девет мача от Шампионската лига, след като разгроми Ланс с 9:1. Италианският тим вкара девет гола в гостуването си и се превърна в голямата изненада на кръга. В останалите осем срещи също имаше резултатни двубои, като общият брой на попаденията достигна 40.
Реал Мадрид спечели с 3:2 при гостуването си на АЕК. Фенербахче обаче се наложи над Ливърпул със същия резултат – 3:2.
Викинг победи Сабах с 4:1, докато Борусия Дортмунд се справи с Реал Бетис с 2:1.
Манчестър Сити спечели с 3:2 срещу Лайпциг. Арсенал също стигна до успех като гост, след като победи Славия Прага с 2:1.
Порто се наложи над Наполи с 4:1, а Клуб Брюж спечели с 2:1 срещу ПСВ.
АЕК – Реал Мадрид 2:3
Фенербахче – Ливърпул 3:2
Викинг – Сабах 4:1
Борусия Дортмунд – Реал Бетис 2:1
Лайпциг – Манчестър Сити 2:3
Ланс – Комо 1:9
Порто – Наполи 4:1
ПСВ – Клуб Брюж 1:2
Славия Прага – Арсенал 1:2
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