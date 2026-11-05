Левски отстъпи на Младост в Загреб и ще търси обрат в реванша от Шампионската лига

Волейболният шампион на България Левски загуби с 1:3 (15:25, 19:25, 25:17, 23:25) при гостуването си на Младост Загреб в първия двубой от втория квалификационен кръг на Шампионската лига за мъже.

„Сините“ ще трябва да спечелят реванша с 3:0 или 3:1, за да стигнат до „златен“ гейм, който ще определи кой от двата отбора ще продължи напред в турнира. Ответната среща е насрочена за 11 ноември в София.

Възпитаниците на Николай Желязков не успяха да намерят ритъма си в началото и допуснаха домакините да наложат превъзходството си. Младост спечели убедително първия гейм с 25:15, а във втората част българският тим се задържа близо до съперника до средата на гейма. След това хърватите успяха да натрупат преднина и да поведат с 2:0.

Левски показа съвсем различно лице в третия гейм. Българският шампион започна силно, поведе с 9:2 и постепенно увеличи аванса си. Добрата игра на гостите им позволи да затворят частта при 25:17 и да намалят общото изоставане.

Четвъртият гейм отново започна по-добре за Младост, който успя да поведе с 21:14 и изглеждаше близо до крайния успех. Със силна серия на сервис на Адриан Ганев обаче Левски върна пет точки и отново постави домакините под напрежение. „Сините“ отразиха първия мачбол, но при следващата възможност хърватският състав сложи точка на двубоя.

Наставникът Николай Желязков отново не можеше да разчита на капитана Тодор Скримов, който продължава възстановяването си от травма. Срещата в Загреб се превърна и в европейски дебют за трима млади волейболисти на Левски. 18-годишният разпределител Петко Петков започна като титуляр, а 17-годишните Адриан Ганев и Ивайло Донов също записаха първи участия на европейската сцена.

Най-резултатен за българския тим беше 21-годишният диагонал Кристиян Титрийски с впечатляващите 27 точки, включително два аса и един блок. Светослав Иванов добави 15 точки, а Гордан Люцканов завърши с 9. Лазар Бучков и Адриан Ганев се отчетоха с по 6 точки.

Така Левски ще трябва да покаже най-доброто от себе си пред собствена публика на 11 ноември, за да запази шансовете си за класиране в следващия етап на Шампионската лига.