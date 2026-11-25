В контролираната от Украйна част на Донецка област е въведена задължителна евакуация на деца от всички населени места в общините Александровка и Черкаске. Децата ще бъдат извеждани заедно с техните родители или законни настойници.

Решението е взето заради продължаващия руски обстрел и въздушните удари по населените места. За него съобщи Вадим Филашкин, ръководител на Донецката областна държавна администрация.

Полиция и спасители ще организират извеждането

Евакуационните дейности ще се извършват от специализирани полицейски и спасителни екипи в координация с местните военни администрации. На семействата ще бъде оказано съдействие за преместване в по-безопасни райони на Украйна.

„Евакуационните дейности ще се извършват от специализирани полицейски и спасителни екипи, в координация с местните военни администрации. На семействата ще бъде оказано съдействие за преместване в по-безопасни райони на Украйна“, се посочва в съобщението.

Филашкин призова родителите да не отлагат напускането на опасната зона. „Никое имущество не струва колкото живота на едно дете. Най-важното в момента е децата да бъдат изведени от опасната зона и бъдещето им да бъде защитено“, подчерта той.

В областта са останали 1542 деца

Към средата на ноември 2026 г. в контролираната от Украйна територия на Донецка област са останали 1542 деца. С включването на Александровка и Черкаске задължителната евакуация вече обхваща всички населени места в двете общини.

Следващата задача на местните власти и евакуационните екипи е да организират извеждането на децата и семействата им от зоните, изложени на обстрел, и настаняването им в по-сигурни райони на страната.

Източници: news.bg, dn.gov.ua