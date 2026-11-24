Войната на Русия срещу Украйна може да достигне повратна точка през 2027 г., която да доведе до поражение на Москва. Това заяви латвийският президент Едгарс Ринкевичс пред „Ройтерс“, като посочи влошаващото се състояние на руската икономика и нарастващия международен натиск.

„Ако видим, че Украйна успява да устои във военно и икономическо отношение – а аз съм сигурен, че тя ще оцелее – тогава повратната точка може да настъпи през следващата година, през идната пролет или лято“, заяви Ринкевичс.

Прогноза за пролетта или лятото

Латвийският президент е в Ню Йорк, където председателства Съвета за сигурност на ООН по време на ротационното председателство на Латвия. Според него политическият натиск върху Русия се засилва, а все повече държави настояват за прекратяване на войната.

„Броят на държавите, които оказват натиск, нараства, така че повратната точка може да настъпи през пролетта или лятото на следващата година“, каза той, като добави, че конфликтът се разширява отвъд непосредствения регион.

Ринкевичс заяви, че не вярва Москва искрено да се стреми към прекратяване на войната. По думите му Русия вероятно възприема подновените преговори за примирие като „димна завеса“, зад която да продължи пълномащабното си нахлуване.

Предупреждение за тежка зима и хибридни атаки

Президентът на Латвия определи положението в Украйна като „перфектна буря“. Като основни рискове той посочи суровата зима, засилените руски атаки срещу енергийната инфраструктура и ударите по цивилни обекти.

В същото време Европа продължава да оказва на Киев военна, финансова и инфраструктурна помощ. Ринкевичс смята, че устойчивостта на Украйна ще бъде решаваща за развитието на войната през следващата година.

Латвийският президент предупреди и за зачестяващи хибридни действия срещу европейски държави, които според него вероятно са свързани с Москва. Той изброи нарушения на въздушното пространство, кибератаки, саботажи, опити за палежи и нападения срещу организации, подкрепящи Украйна.

Неотдавнашни инциденти в Германия, Испания и балтийските държави все още се разследват. По думите на Ринкевичс това затруднява определянето на пропорционален отговор, но европейските разузнавателни служби подобряват обмена на информация и координацията си. В някои случаи те са успявали да предотвратят атаки.

Латвия извика руския посланик

Ринкевичс съобщи, че Латвия отново е извикала руския посланик в Рига заради неотдавнашни руски атаки. Той определи публичните протести и по-тясното сътрудничество между европейските държави като част от отговора на хибридния натиск.

Президентът заяви, че Русия остава предпазлива да не премине границата, която би могла да доведе до задействане на член 5 от Северноатлантическия договор. Според него обаче склонността на Москва да поема рискове нараства.

Кремъл отрича да организира саботажни операции в държави от НАТО или да подготвя конфронтация. Така прогнозата за възможен обрат във войната през 2027 г. остава политическа оценка на латвийския президент, а не потвърдено развитие на бойното поле.

Източници: news.bg, streetinsider.com