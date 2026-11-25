Светлин Караначев е сред имената, обсъждани за изпълнителен директор на Ботев Пловдив при евентуалното придобиване на клуба от Мило Борисов. Бизнесменът е в напреднал етап на преговори за мажоритарния пакет акции на „жълто-черните“, но сделката все още няма официално потвърждение.

Информацията за възможното назначение на Караначев е разпространена от БЛИЦ. Според публикацията той е вероятният избор за ключовия управленски пост при новата структура на клуба.

Караначев е бил мениджър „Бизнес развитие“ в „Телематик Интерактив България“ АД, но е познат най-вече с работата си в Левски. На стадион „Георги Аспарухов“ той е изпълнявал функциите на преводач и е помагал за адаптацията на чуждестранните футболисти и треньори.

Сред специалистите, с които е работил, е испанецът Хулио Веласкес. Именно тази му роля го постави в близост до спортно-техническия екип на Левски, преди да бъде свързан с бъдещото ръководство на Ботев.

Караначев не е единственият бивш кадър на Левски, чието име се споменава във връзка с Ботев Пловдив. Георги Коруджиев е сочен като вероятен спортен директор, а Красимир Петров и Виктор Викторов също са сред обсъжданите лица за бъдещия екип.

В момента изпълнителен директор на Ботев Пловдив е Кристиан Райчев, който заема длъжността временно. Той беше назначен след кризата около собствеността на клуба и смъртта на предишния собственик Илиян Филипов.

Самият Мило Борисов потвърди на 17 ноември, че води преговори за евентуалното придобиване на Ботев Пловдив, но уточни, че към този момент няма постигнато конкретно споразумение. Това означава, че имената на бъдещите ръководители, включително на Светлин Караначев, остават предмет на неофициални информации до финализиране на сделката.