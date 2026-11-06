Резултати във всички мачове от Лига Европа (5 ноември)

Левски постигна домакинска победа с 1:0 срещу Ягелония в четвъртия кръг на Лига Европа. Единственото попадение на стадион „Георги Аспарухов“ отбеляза Стивън Стоянчов в 83-тата минута.

Андерлехт се наложи с 2:0 над Залцбург, а Борнемут спечели с 3:1 гостуването си на Спарта Прага. Ювентус взе трите точки след успех с 2:1 като гост на АЗ Алкмаар.

НЕК Неймеген победи Омония с 3:1. ОФИ Крит спечели с 2:0 срещу Апоел Беер Шева, а Бенфика се наложи с 3:1 над Лех Познан.

Роял Юнион Сен Жилоаз постигна победа с 2:1 при гостуването си на Селта Виго. Селтик надви Бешикташ с 3:2, докато Целие спечели с 3:2 срещу Щурм Грац.

Милан загуби с 0:2 от Ференцварош на „Сан Сиро“. Лени Джоузеф вкара и двата гола за унгарския тим през второто полувреме.

Марсилия записа минимална победа с 1:0 като гост на Байер Леверкузен. Кристъл Палас и Хофенхайм завършиха 1:1, а Реал Сосиедад и Лион също не излъчиха победител при 1:1.

В останалите срещи Виктория Пилзен победи Лилестрьом с 1:0, Динамо Загреб спечели с 2:0 срещу Съндърланд, а Торенсе надви Арарат-Армения с 3:2.

Следващият кръг от основната фаза на Лига Европа е насрочен за 26 ноември.