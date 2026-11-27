Петима българи са откарани в болница след сблъсъците на стадион „Велодром“ в Марсилия преди мача между Олимпик Марсилия и Левски. Още шестима привърженици са получили медицинска помощ на място. Данните са на френската полиция, цитирана от Франс прес.

„Петима души са евакуирани в болница заради травми на очите, травма на главата и изкълчено рамо. Шестима са лекувани на място за различни рани“, е съобщила префектурата на департамент Буш-дю-Рон.

До този момент френските власти не са посочили в кои лечебни заведения са настанени пострадалите. Не са оповестени и имената им, както и подробна официална информация за актуалното им състояние. Това означава, че публично потвърдено е единствено, че петима души са били транспортирани за болничен преглед и лечение.

Сблъсъците избухнаха преди началото на мача

Инцидентът е станал около десет минути преди началото на срещата. Група привърженици на Олимпик Марсилия е напуснала южната трибуна и се е насочила към друга част на стадиона, където са били преследвани български фенове. Те са се придвижили към сектора за гости, в който са били около 500 привърженици на Левски.

По трибуните са хвърляни предмети и пиротехнически средства. Охраната и полицията са успели да възстановят реда, а мачът е започнал по програма. Срещата е завършила с победа на домакините с 1:0.

Според френската полиция всички ранени при инцидента на стадиона са българи. Първоначално в различни информации се говореше за по-малък брой пострадали, но последните данни, цитирани от Франс прес, са за 11 души – петима в болница и шестима, обработени на място.

Имало е нападение и преди мача

Сблъсъците на „Велодром“ са предшествани от нападение в района на хотел, в който са били настанени български привърженици. По-ранните сведения бяха за двама фенове, посетили болница с леки травми. След преглед те са били освободени.

Министерството на външните работи определи нападенията срещу български граждани като неприемливи и обяви, че ще изпрати дипломатическа нота до Франция с искане за пълно изясняване на случая. Генералното консулство на България в Лион и почетният консул в Марсилия следят развитието и са готови да окажат съдействие на пострадалите.

Източници: afp.com, bnrnews.bg, dariknews.bg