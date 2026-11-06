Треньорът на Милан нападна отбора си след загубата от Ференцварош

Рубен Аморим отправи остра критика към футболистите на Милан след домакинската загуба с 0:2 от Ференцварош в Лига Европа. Унгарският тим вкара двата си гола през второто полувреме, а от 77-ата минута игра с човек по-малко, без домакините да успеят да променят резултата.

Лени Жозеф откри в 52-рата минута, след като Ференцварош се възползва от грешка при изнасянето на топката. Нападателят се разписа отново в 66-ата минута след бърза контраатака. Бамиделе Юсуф получи директен червен картон в 77-ата минута, но Милан не успя да използва численото си предимство.

„Когато играеш за Милан, носиш отговорност. Не можеш да излезеш по този начин“, заяви Аморим след мача.

Португалецът определи представянето на своя отбор като „ужасно“, като отдели специално внимание на първото полувреме. По думите му Милан не е показал необходимите амбиция, концентрация и готовност да реагира след получен гол.

„Тази вечер нямаме оправдания. Всеки, който беше на терена, можеше да спечели този мач. Трябва да решим проблема с тези спадове“, каза Аморим.

Треньорът пое лична отговорност за случилото се, но отхвърли обясненията, че причината е в направените промени в състава или в умората от натоварената програма.

„Не сме готови психически. Техническият аспект няма нищо общо с това. Ротациите също нямат нищо общо. Не можете да ми кажете, че този състав не е бил достатъчно добър, за да спечели мача“, заяви Аморим.

След четири мача Милан има три точки и заема 28-о място в класирането на Лига Европа. Италианският отбор остава извън позициите, които водят към елиминациите, след като загуби от Ференцварош на „Сан Сиро“.

Поражението дойде само няколко дни след победата с 3:1 над Интер в градското дерби. В Серия А Милан е пети, на седем точки от първото място, но представянето в Европа поставя допълнителен натиск върху Аморим.

„Не сме готови да играем на всеки три дни, но няма да се откажа от Лига Европа. Ще се борим, докато всичко не приключи. Това е обещание“, каза треньорът.

Аморим пое Милан през лятото след престоя си в Манчестър Юнайтед. Начело на английския клуб той записа 58 точки в 47 мача от Висшата лига, а тимът завърши на 15-о място в първенството.

След загубата от Ференцварош Милан ще търси реакция в Серия А. Следващият мач на отбора е срещу Дженоа в неделя.