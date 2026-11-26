Уилямс и Алпин са нарушили финансовите правила във Формула 1 за отчетния период, приключил на 31 декември 2025 г. Това установи Международната автомобилна федерация (ФИА) след проверка на документите на 11 отбора и петима производители на задвижващи системи. Девет от тимовете са признати за съответстващи на изискванията.

При Уилямс е установено непреднамерено превишение на бюджетния таван с 627 000 британски лири, което се равнява на 0,48% над разрешения лимит. Наред с това отборът е извършил и процедурно нарушение заради неточности при отчитането и класифицирането на определени разходи.

В обобщението на споразумението ФИА посочва, че „няма доказателства, че Уилямс е получил или е търсил каквото и да е предимство“ в резултат на нарушенията. Отборът е приел тълкуването на федерацията, че част от разходите, свързани с промени в корпоративната структура и административната дейност, е трябвало да бъдат включени в бюджетния таван.

Уилямс е подписал споразумение за признаване на нарушението с администрацията на бюджетния таван на 23 ноември 2026 г. Тимът трябва да плати финансова санкция, чийто точен размер не е публикуван в обобщението на ФИА.

Освен глобата, отборът получава и спортна санкция. За период от 12 месеца коефициентът, който определя допустимия обем аеродинамични изпитания, се намалява с 1,5%. Ограничението се отнася до тестовете във въздушна тръба и до изчислителната динамика на флуидите, използвана за виртуално моделиране на въздушния поток около автомобила.

При Алпин ФИА е установила процедурно нарушение, но не и превишение на бюджетния таван. Разходите на отбора за 2025 г. са останали под разрешения лимит. Проблемът е бил свързан с неточности при изключването и коригирането на разходи в подадената финансова документация.

Документите посочват грешки при отчитането на разходи за маркетинг, дейности извън Формула 1, човешки ресурси, бонуси за служители, компенсиране на разходи и складови наличности. Алпин е подписал споразумението с ФИА на 11 ноември 2026 г.

Санкцията за френския отбор включва финансова глоба, която трябва да бъде платена в срок от 30 дни от подписването на споразумението. Алпин трябва да поеме и разходите, направени от администрацията на бюджетния таван по разследването и подготовката на документа.

ФИА съобщи, че всички петима производители на задвижващи системи са спазили финансовите правила. Федерацията посочи още, че споразуменията с Уилямс и Алпин са окончателни и не подлежат на обжалване.

Ръководителят на Уилямс Джеймс Ваулс заяви, че бюджетният таван в сегашния му вид може да затвърждава предимството на водещите отбори, тъй като еднаквите ограничения не позволяват на по-малките тимове да инвестират достатъчно, за да намалят изоставането си. ФИА обаче определи установените нарушения като ограничени и заяви, че няма данни те да са довели до търсено или получено спортно предимство.