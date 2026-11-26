Honda Accord получи изцяло променена предна част в Китай, където обновеният седан на съвместното предприятие GAC Honda се появи в регулаторните документи на китайското Министерство на индустрията и информационните технологии. Най-видимата промяна са разделените фарове с тънки дневни светлини, които са поставени над основните светлинни модули. На предния капак е монтирана и новата емблема H на Honda.

Въпреки новия външен вид автомобилът не е изцяло ново поколение. Техническите данни показват, че междуосието остава същото като при актуалния модел. Запазени са и основните пропорции на каросерията, страничното остъкляване, характерната линия по вратите и дръжките. Промените са концентрирани основно в предната и задната част, което определя модела като сериозно обновяване на настоящия Accord, а не като напълно нов автомобил.

Задните светлини запазват свързания си дизайн, но надписът Accord вече заема мястото между тях. Емблемата на Honda е преместена по-високо върху капака на багажника и също използва новата графика на марката. Допълнителните промени включват преработени странични прагове и леки корекции по долната част на задната броня.

Регулаторният документ разкрива и ново хибридно задвижване за китайския Accord. То комбинира 2,0-литров бензинов двигател, два електромотора и литиево-йонна батерия. Самият двигател с вътрешно горене развива 146 конски сили, но общата мощност на системата не е посочена. За сравнение, глобалната версия на Accord Hybrid разполага с 204 конски сили, но това число не е потвърдено за китайския автомобил.

В публикуваната конфигурация седанът използва гуми с размер 235/40 R19. В зависимост от оборудването собственото му тегло е между 1585 и 1633 килограма. Данните сочат, че автомобилът използва актуалната хибридна технология на Honda, а не системата от новия кросоувър Avancier, представена по-рано през месеца.

Компанията вече показа нов прототип на модел, който трябва да влезе в производство през 2028 година. Той може да е свързан със следващото, 12-о поколение на Accord, но има съществено различен силует от китайската версия. Затова новият преден дизайн на GAC Honda не може да се приема като потвърден облик на бъдещия глобален седан.

Официалният дебют на китайския автомобил може да се състои в близко време. Автомобилното изложение в Гуанджоу ще се проведе от 27 ноември до 6 декември 2026 година, но засега не е потвърдено дали GAC Honda ще представи модела там.