Самолетът с футболистите и делегацията на Бешикташ не успя да кацне в Батуми заради лошото време и беше отклонен към турския град Ризе. Според TRT Spor машината е била ударена от мълния по време на полета.

Самолетът е кацнал на летище „Ризе-Артвин“, след което играчите са продължили пътуването си до Батуми по суша. Разстоянието между двата града е около 100 километра. В официално съобщение Бешикташ посочи: „Нашата делегация ще продължи пътуването си до Батуми по шосе.“

Заради промяната в маршрута е отменена и предвидената пресконференция на старши треньора Винченцо Италиано.

Бешикташ трябва да се изправи срещу израелския Апоел Беер Шева в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Турският тим е символичен домакин, но срещата беше преместена от Истанбул в Батуми заради съображения за сигурност.

УЕФА потвърждава, че двубоят ще се играе на стадион „Батуми“ с публика. Европейската футболна централа е посочила начален час 18:45 централноевропейско време. Апоел Беер Шева също е променил предварителната си програма заради времето в Батуми. Последната тренировка на израелския отбор е преместена на друго игрище, определено от Грузинската футболна федерация.