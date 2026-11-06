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Арестуваха шестима ултраси на Реал Сосиедад преди мача с Лион! Полицията откри наркотици, оръжия и сълзотворен газ

Арестуваха шестима ултраси на Реал Сосиедад преди мача с Лион! Полицията откри наркотици, оръжия и сълзотворен газ

6 Ноември, 2026 16:56 410 1

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Срещу тях са започнати производства за нарушения на законодателството

Арестуваха шестима ултраси на Реал Сосиедад преди мача с Лион! Полицията откри наркотици, оръжия и сълзотворен газ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Шестима привърженици на Реал Сосиедад бяха задържани от полицията преди двубоя срещу Лион от Лига Европа. Според информация на испанското издание Marca органите на реда са провели специализирана операция около стадион „Реале Арена“ в Сан Себастиан заради опасения от сблъсъци между феновете на двата отбора.

По време на акцията баските полицаи попаднали на група от приблизително 100 ултраси. Сред присъстващите имало привърженици на домакините, както и членове на фенски организации на Селта Виго и Алавес.

При извършените проверки у някои от тях били открити телескопични палки, флакони със сълзотворен газ, хладни оръжия, сигнални ракети и наркотични вещества.

Шестимата задържани са фенове на Реал Сосиедад на възраст между 20 и 31 години. Срещу тях са започнати производства за нарушения на законодателството, свързано с обществената безопасност. По информация на испанските медии те са били познати на полицията и преди настоящия инцидент.

Самият футболен сблъсък между Реал Сосиедад и Лион, който беше от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа, приключи при равенство 1:1.

След този резултат баският тим заема 20-ото място във временното класиране с пет точки. Лион е на 13-а позиция със седем пункта – толкова, колкото има и Левски. Българският представител обаче е десети заради по-добрата си голова разлика.

Към момента само три отбора са с максимален актив в турнира – Бенфика, Борнемут и Ференцварош.


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