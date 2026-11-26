Русия не се е отказала от плановете си за създаване на така наречена „санитарна зона“ по границата с Украйна, но изпитва остър недостиг на личен състав. Това заяви Дмитро Жмайло, изпълнителен директор на Украинския център за сигурност и сътрудничество, в интервю за OBOZ.UA.

По думите му руските заявления за ширината на зоната са се променяли от 50 на 30 и след това на 20 километра. Жмайло посочи, че руските сили се опитват да навлизат в гранични села, докато украинските подразделения заемат позиции по височини, в гористи местности и на други тактически по-изгодни места.

Недостигът на войници ограничава руските действия

Според Жмайло Русия се стреми да разтегне украинските сили, като концентрира основните си усилия в района на Добропиля. Той твърди, че на 50-километров участък там са разположени около 160 000 руски военнослужещи. По останалата линия на фронта, дълга около 230 километра и простираща се от района на Олешки до Александровското направление, Русия държи приблизително 130 000 души.

На този фон украинските сили са избрали тактика на постепенни контраатаки и ликвидиране на малките руски плацдарми. Жмайло я определя като тактика на „хиляди порязвания“.

„Докато в Русия има хора, те ще напират“, заяви Дмитро Жмайло.

Той допуска, че информацията за навлизане на украински сили в Курска област може да е произлязла от анонимни канали, да е резултат от аналитична грешка или да е свързана с действия в тактическата зона, където линията на бойните действия трудно се проследява.

Фокусът остава върху Донецка област

Жмайло не смята за целесъобразно украинските сили да пресичат границата и да водят бойни действия на руска територия. Според него основната задача е да бъдат ликвидирани руските плацдарми, преди да се превърнат в коридори за по-дълбоко навлизане.

Като пример той посочи Купянското направление. По думите му украинските сили оказват натиск върху Двуречна, разрушават руската логистика и постепенно разделят плацдарма на западния бряг на река Оскол в посока Западное. Въпреки това руските подразделения продължават да се опитват да проникват в Купянск и да възстановяват загубените си позиции.

Според Жмайло основният руски интерес в контекста на евентуални международни преговори остава Донецка област. Той смята, че действията в други райони имат по-скоро допълнителна цел – да създават впечатление за „санитарна зона“ и да разтеглят украинската отбрана.

Мобилизацията продължава без общо обявяване

Жмайло заяви, че руската инфраструктура за обща мобилизация е готова, но тя не работи в пълен мащаб заради опасения от дестабилизация на руското общество. По думите му набирането на хора се извършва чрез предприятия, затвори, натиск върху нелегални работници и принуждаване да бъдат подписвани договори с Министерството на отбраната.

Той припомни, че Павел Палиса е говорил за планове Кремъл да набере 300 000 души след Нова година, условно до 1 април. Жмайло заяви още, че руските загуби през октомври са надхвърлили 54 000 души, а през ноември могат да достигнат 60 000-70 000.

Според него украинските сили са се подготвили за ново увеличаване на руската численост и за продължителни атаки. Жмайло посочи операцията край Вилхуватка в Харковска област, при която, по думите му, Русия е загубила близо 800 военнослужещи и около 400 единици техника, а Украйна е освободила 200 квадратни километра.

Изводът му е, че руската армия се изтощава, но това не означава автоматично спиране на настъплението. Докато Кремъл разполага с човешки ресурс, Москва ще продължи да атакува, като запази основния си фокус върху Донецка област.

Източници: obozrevatel.com